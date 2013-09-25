Ali Şen: Terim'i 1 dakikada gönderirdim

Ali Şen'in açıklamalarından satır başları:

'Terim'le anlaşmak 5, anlaşamamak 2 dakika'

Fatih Terim'i çok iyi tanıyan biriyim. Fatih Terim ile anlaşmak 5 dakika. Fatih Terim ile anlaşamamak 2 dakika. Madem anlaşamıyorsunuz 5 hafta sürmez. Fatih Hocaya 'Bizim fikrimiz bu.' dediğiniz anda, Terim çok saygılı bir insandır. Hiçbir tavra girmeden aynı saniyede hallolur. Anlaşmak 2 dakika, o 2 dakkayı niye 5 hafta yaptılar. Olmadı

'Teknik direktör telefonuma çıkmazsa gönderirim'

Bir teknik direktör benim telefonuma çıkmasa ben 1 dakika sonra gönderirim. Ama tabi neler oldu bilmiyoruz. Fatih Terim'in onu yapması için çok irrite olması lazım. Kim bilir neler oldu ki bunu yaptı. Öyle biri değil, çok saygılı, teriyeli. Ben Fatih'i aradığım zaman 5 dakika sonra geri döner.

' "Eleman" diye hitap edilmez'

Ünay Aysal'la tanışmıyoruz. Ama yaptığı işleri takdirle karşılıyorum. Terim konusunda niye böyle oldu bilmiyorum. Sinirlendirmek için Terim'e 'Eleman' demiş olabilir. Kimse mükemmel değil. Ünal Aysal'ın da o anda ağzından kaçmış olabilir. O da üzülmüştür. Medeni bir kişi Terim gibi bir teknik direktöre o şekilde hitap etmez.

'Terim cevap vermez'

Benim tanıdığım Fatih Terim cevap vermez. Şimdi milli takım da var. Herkes büyük bir arzuyla, büyük bir şevle sarılır Fatih Terim'e.

'Aykut'la kan uyuşmazlığı vardı'

Aykut, 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazılmıştır. Ama ona yaptıklarımdan pişman olmadım. Ben Aykut'u sevmem o da beni sevmez. Kan uyuşmazlığı var.

'Samandıra tesisleri Erdoğan sayesinde'

Başkanlığım döneminde Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye ikinci başkan olmasını istedim. O zaman İstanbul Belediye Başkanıydı. Hem futbolu seven, tribünde de olan biri olduğu için istedim. Erbakan'a sordu, Erbakan, 'Sen herkesin başkanısın sadece Fenerbahçe'ye girmen olmaz.'dedi.Erdoğan, futbolu seven biridir. Bugün Samandıra'daki tesisler varsa bu Erdoğan sayesinde.

'200 milyon lira borç var'

Aziz Yıldırım'dan önce Fenerbahçe'nin hiç banka borcu olmadı. Bizim yönetim hep kendi cebinden hallederdi. Şimdi 200 milyon TL'nin üzerinde borcu var.

'Beşiktaş'ı yakmasınlar'

Galatasaray-Beşiktaş maçında yaşananlar üzücü. Ama Beşiktaş'ı yakmasınlar. Beşiktaş ne kusur işledi? Federasyonun yerinde olsam Beşiktaş'a ceza vermem. Bir tek biletsiz giriş konusunda ceza verilebilir.

'Aydınlar olmasa küme düşerdik'

Mehmet Ali Aydınlar'ı yakından tanırım. O dönem o başkan olmasaydı biz küme düşecektik. Çok şanssız bir çocuk. O dönem o Başkan olmasaydı bir küme düşerdik. Aziz Yıldırım, onla ilgili sözlerinde ayıp etmiş. Bizim Başkan zaman zaman ağzına geleni söylüyor. Sonra üzülüyor. Bu konuda da üzüntü duyduğunu tahmin ediyorum.