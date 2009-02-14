Ali Şen nasihat etti

Başkan Aziz Yıldırım dün Ali Şen ile öğle yemeği yedi





Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki yemekle ilgili Şen, “Tesisleri çok güzel yapmışlar. Başkandan taraftarlarla ilgili şikayetleri öğrenince bunu bir düşündüm. Bir başkan taraftarıyla dost olmalı. Taraftar da bu kadar eser kazandırmış bir başkana saygısızlık yapmamalı.



Ben, Aragones ile takımın Şampiyonlar Ligi’ne dahi kalamayacağını söyledim. Ama anladım ki, Başkan sonuna kadar hocayla devam edecek. Onlara tecrübelerimi anlattım. Taraftarlarla didişen bir başkanın başarılı olamayacağını söyledim” dedi.





