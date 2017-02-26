Ali Şen: İçim cız ediyor duruma ama Aziz Yıldırım gitmeli, Ali Koç gelmeli

Sarı-Lacivertli tribünler bu aralar takımın kötü gidişatına paralel olarak, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratına sahne oluyor. Bu durumu ve yaşanılan süreci, 1981 ve 1994’te iki kez "Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratıyla göreve çağrılan efsane başkan Ali Şen, "İçim cız ediyor duruma ama Aziz Yıldırım artık daha fazla yıpranmadan gitmeli, yerine Ali Koç gelmeli…" diye konuştu.

Ali Şen'in Hürriyet'ten Burak Kuru'ya verdiği söyleşi şöyle:

- Geleneksel soruyla başlayalım: Ne olacak bu Fenerbahçe’nin hali?

Ne kadar siyasi sorunlar, iktidar değişiklikleri, dolar, lira, parite vesaire konuşulursa konuşulsun, Fenerbahçe’de olanları da halk her zaman bilmek ister. Fenerbahçe deyince Aziz Yıldırım’ın durumuna bakmak lazım. 19 yıl oldu. Yaptıklarının unutulması mümkün değil. 2006’da Denizlispor maçından sonra ona başkanlığı bırakmasını, “Taraftar sonra seni yine getirecekse omuzlarda taşıyarak getirir” diyerek önermiştim. Eğer bunları yapmamış olsaydı, şimdi kendisinin yaptığı, başkan olduğu sırada daha yeni doğmuş olan çocukların da olduğu stattan bu şekilde uğurlanmayacaktı. Bir Fenerbahçeli olarak içim cız etti. Kendi taraftarımızdan bu şekilde tepkiyle gösterilmesini asla ve asla kabul edemiyorum. Ama gel gör ki hayat acımasız, gel gör ki Fenerbahçe’nin başarılı olması şart.

- Yıldırım, ‘Şike Soruşturması’nı ve Yargıtay sürecini bekleyeceğini söylüyor...

Buna gerek yok. Fenerbahçe’yi Yargıtay yönetmiyor. Yargıtay’ın kararı Fenerbahçe’nin alacağı neticelere göre belli olmayacak. Onu beklemeye gerek yok. Zaten beraat verilmiş. O zaman Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını mahkûm eden kişiler ya firarda ya hapiste. Taraftar kararını verdi. Yargıtay’ı beklemeden “Yönetim istifa, Aziz Yıldırım istifa” dedi. 3 Temmuz sırasında Fenerbahçe taraftarları başkanın yanında durdu. Dünyaya örnek oldu. Başkanı inanılmaz destekledi. Aziz Yıldırım’ın bugün taraftara alınmaya, kızmaya hakkı yok.

- Peki ne olacak?

Fenerbahçe taraftarı en sonunda “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” dedi. Şimdi çözümü söylüyorum. Bu tablo devam ederse, Aziz Yıldırım da bırakmazsa tezahürat artacağına göre, bundan zararı kulüp görür. Bunu kimse istemez, sebep olana gönül koyar. Aziz Yıldırım, Ali Koç’u çağıracak, Fenerbahçe’de genel kurul yapılacak. Daha fazla üzülmeden, yara almadan... Benim anlattığım tabloda Ali Koç’la kavga etmeden, “Ali Koç benim de adayım” diyerek çekilmeli. Ama bu saatten sonra Ali Koç’un, “Aziz Yıldırım aday oldu, ben olmayacağım” deme hakkı da yok. Ali, taraftarın gönlüne yerleşti.

- Taraftar tribünleri terk etti. Aziz Yıldırım ve futbolculara mı küstü?

Kulübünü seven birisi, eşini boşar, işini, dinini, dilini değiştirir, ama kulübü değiştirmez. Fenerbahçeli taraftarlar futbol takımının kötü yönetiminden, Aziz Yıldırım’ın 19 yıllık tüm büyük hizmetlerine rağmen, bıkkınlığından dolayı, değişiklik istiyor.

- Bunun dönüşü olur mu?

Taraftarı iyi anlamak lazım. Taraftar kararı vermek için çok direnir, yutkunur ama kaşlarını çattığı zaman da arkadan kaosu gelir. Bu kaos olmasın. Şampiyon da olsa düzelmez. Bundan sonra işler büyür, Aziz Yıldırım daha çok üzülür. O üzülür, biz daha çok üzülürüz, içimiz cız eder.

- Aziz Yıldırım için en önemli eleştirilerden biri tek adamlık yönetimine ilişkin. Ali Koç gelirse daha farklı bir yönetim mi olacak?

Tek adamlık Aziz Yıldırım’dan başlamadı. Bende de tek adamlık vardı. Her şey neticeye bağlı. Ali Koç geldi ve başarısız oldu diyelim. İlk sene yutkunurlar, ikinci sene yutkunurlar, üçüncü sene tanımazlar. Başkanlık sistemi var kulüplerde. Ha şu sorulur, peki demokrasi var mı? Bunları da demokratik yapabilirsin. Tek bir şart var: Başarı gelecek. O top gol olacak.

“Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganı size ne hissettiriyor?

O sloganın patenti bende yoktu. Hakkını almamıştım. İkimizin de adı ve soyadı üçer harf. İsimler, uyuyor da hafiften. Ali kısmına alışmışlar. Babaları, abileri “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” demişti, şimdi onların kardeşleri, çocukları Şen’in yerine Koç diyecekler. Gayet kolay.

- Futbol takımında değişiklik olmalı mı? Yıldırım’ın gitmesi yeter mi?

Fenerbahçe’de bu yıl oynayan oyuncuları Fenerbahçe tribünleri seneye görmek istemez. Yeni oyuncuları ister. Ali Koç’un başkanı olduğu takıma da yıldızlar gelmeli. Yapamazsa o da aynı şekilde kötü başkan olur. Şu an bizim dönemlerimize göre büyük kolaylık yaşanıyor, tek sorun: Para. E o zaman Ali Koç’a para sorulur mu? Ali Koç’un kültürünü, coşkusunu yakından bildiğimden dolayı şunu diyebilirim: Gelecek yıl ve sonraki yıllar Fenerbahçe futbolda ambargo koyar.

- Advocaat’ın durumu ne olacak?

Advocaat, 27 kulüpte çalışmış, 37 yıldır antrenörlük yapıyor. 4 şampiyonluğu var. Cevap bu kadar.

- Yılmaz Vural’ın getirilmesi gündemde. Başarılı olur mu?

Benim de fikrim o. Şu andaki tablodan bahsediyoruz. Bu takımda ne eksik var? Oyuncular ürkek, takım kopuk, coşku yok, tribünler boş. Yılmaz’ın olduğu stadı, “Yılmaz Hoca’yı bir görelim, yıllardır takımı bana verin diyor” diyerek doldururlar. Kaybedecek bir şey yok.