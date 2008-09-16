Ali Şen: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones hakkında, "Torunu yaşındaki futbolculara hakim olacağını düşünmüştüm ama beni hayal kırıklığına uğrattı" diyen eski başkan Ali Şen, Kazım'ı da eleştirdi! Porto maçına da değinen Şen, sarı-lacivertlilerin galip gelmek zorunda olduğunu söyledi!



Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Best FM’den Özkan Öztürk 'e ''Aragones torunu yaşındaki çocukların disiplinini sağlamalıydı ama yapamadı bu açıdan notu olumsuzdur'' dedi.



Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, sezona kötü giren sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi’nde Porto karşısında galip gelmek zorunda olduğunu söyledi.



Geçen sezon da lige kötü başladıklarını söyleyen Şen, "Ama burada bir fark var. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde ilk maç Inter ile yapılmıştı. O maçı kaybetsek grup zora girerdi ama kazandık. Şimdi de ligde 3 maçta alınan 2 yenilgi var ve taraftarlar mutlu değil. Yarın Porto karşısında kazanırsak rahatlarız ama yenilirsek işler kötüye gidebilir” dedi.



Başkan Aziz Yıldırım’ın teknik direktör Aragones’e her türlü imkanı sağladığına da değinen Şen, “Zico’nun gönderilmesinde iki neden vardı. Birincisi para ikincisi disiplinsizlik. Ben Aragones’ten disiplin konusunda umutluydum. Torunu yaşındaki futbolculara hakim olacağını düşünmüştüm ama beni hayal kırıklığına uğrattı’’ dedi.



Hacettepe maçı sonrası taraftarın tepkisini çeken Colin Kazım ile ilgili de konuşan Şen, “Kendisini Maradona sanıyor halbuki kendisi gibi oynamalı. Öyle el kol hareketleri Fenerbahçe’de olmaz. Bunu bilecek. Herkes haddini bilecek. Burası Fenerbahçe kulübü. Birilerinin bunu hatırlatması lazım O'na’’ dedi.



Volkan Demirel’in iyi kaleci olduğuna da değinen Ali Şen, milli takımın da kalesini koruyan Volkan’ın maçlarda rakip takımların provokasyonuna gelmemesini de istedi.



Yapılan transferleri de değerlendiren Ali Şen, “İspanya gol kralı Güiza geldi. Galatasaray’da, Inter’de, Newcastle’de oynamış Emre geldi ki kendisine sağlam raporu verilmişti. Ama bakıyorsunuz ki İspanya gol kralı Fenerbahçe taraftarını kesmedi. Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu transferine alışık değildirler. Güiza bu takımlara gelseydi eğer bütün bunlar yazılıp çizilmezdi’’ dedi.



