Ali Şen: Feneri küme düşmekten Mehmet Ali Aydınlar kurtardı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, Didier Drogba ve Wesley Sneijder transferlerinden sonra Galatasaray’ı kıskandığını söyledi. TGRT Haber’deki Futbol Gecesi’ne konuşan Şen, sar-kırmızılılara UEFA Kupası’nı kazandıran Hagi’nin “yıldız” olmadığını belirtti.

TGRT Haber’deki Futbol Gecesi’ne konuşan Şen, sar-kırmızılılara UEFA Kupası’nı kazandıran Hagi’nin “yıldız” olmadığını söyledi. Drogba’nın bir dünya yıldızı olduğunu, dünyanın Galatasaray'dan bahsettiğini anlatan Şen, “Galatasaray'ı kıskanıyorum. Ama Galatasaraylı olsaydım da, Ortega, Anelka, Alex gelirken, Fenerbahçe'yi kıskanırdım” dedi.

“Hagi geldiğinde yıldız değildi” diyen Ali Şen, “Ne çıkarsa bahtına’ diye, alındı. Fatih Terim onu parlattı, yıldızlaştırdı. Hagi, en görkemli yıllarını Real Madrid'te mi, Barcelona'da mı yaşadı? İtalya'da mı, Romanya'da mı yaşadı? Galatasaray'da yaşadı” diye konuştu.

Hagi’yle ilgili değerlendirmesini sürdüren Şen, ‘Kostadinov’un ondan daha büyük bir yıldız olduğunu’ bir anısını paylaşarak şu ifadelerle dile getirdi:“1996 Avrupa Şampiyonası, İngiltere'de oynanıyor. Romanya-Bulgaristan maçı Newcastle'da yapılacak. Biz Emil Kostadinov'u izlemeye gittik. Hagi de oynuyordu o gün. Biz Kostadinov’u izledik. Büyük bir yıldız olsaydı, biz Kostadinov’u değil Hagi’yi izler, alırdık. Fenerbahçe alırdı. Ama almadık.”

Trabzonspor’un şampiyon olmasının tek yolunun yerli futbolcular olduğuna dikkat çeken Şen, “Sadri Şener de, Mehmet Ali Yılmaz da Trabzon'a yabancı futbolcu gelmediğinden şikayet ediyor. Halbuki gelmemesi daha iyi. Trabzonspor, şampiyon olmak için yerlilere dönmeli. Trabzonspor'daki 12 yabancı oyuncunun kaçını Fenerbahçe, kaçını Galatasaray alır da oynatır. Büyük paralar heba ediliyor” ifadelerini kullandı.

Adnan Polat'ın ‘Ben kendi dönemime kefilim, başkalarına değil. Galatasaray, şike yapmamıştır diyemem’ sözünü hatırlatan Şen, “Onun kefil olmadığı Galatasaray'a ben kefilim. Şike yapmamıştırlar. Büyük takımlar, şike yapmazlar” dedi.

Younes Belhanda transferi için ‘İyi ki gerçekleşmedi’ diyen Şen, “Ona ödenecek paranın 4'te 1'ine Emre, Ziegler ve Webo alındı. Ben bir Emre hayranıyım. Emre, temel eğitimini, liseyi Galatasaray'da bitirdi. Üniversite eğitimini İtalya ve İngiltere'de yaptı. Sonra onu ‘master’ için İspanya'ya gönderdiler. Emre şimdi profesör. Lefter 'ordinaryüs' değildi ama Emre profesör. Bize Belhanda lazım değil. Bize birlik ve beraberlik lazım” şeklinde konuştu.

1996’da şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe’den kovduğu için yıllarca tartışıldığı Aykut Kocaman için ‘efsane’ yakıştırması yapan Ali Şen, “Şu şike sürecinde, 3 Temmuz'dan sonra yaptığı antrenörlük bana yetiyor. Efsane mi lazım, işte ondan dolayı Aykut efsane. Çok mu iyi yaptı, iyi yapmayabilir ama öyle bir antrenörlük yaptı ki, başkan, yönetim kurulu üyesi, futbol şube sorumlusu, her şey oldu. Aykut Kocaman seneye de takımın başında kalmalı” dedi.

Fenerbahçe’nin 3-0’lık Trabzonspor galibiyeti üzerine de yorum yapan Şen, şöyle konuştu: “Aziz Yıldırım, keşke Trabzon’a gitseydi. Bir şey olmazdı. Tepki çekmezdi. Trabzonlular, çok misafirperverdir. Gittiğim her deplasmanda küfür yerdim. Trabzon’da alkışlarlardı. Trabzonlularla tribünde maç izleyen tek Fenerbahçe başkanı benim. Aziz Yıldırım’a da saygı duyardılar.”

Ali Şen, Alex gönderilirken Aziz Yıldırım’ın yöneticilik hatası yaptığı iddia ederek, “Ben de 1996’da Oğuz ile Aykut’u gönderdim. Takımı şampiyon yapmıştılar. Ama ben ne yaptım? Oğuz’un yerine Okocha’yı, Aykut’un yerine de Kostadinov’u aldım. Onların yerlerini doldurdum. Aziz Yıldırım, Alex’i gönderdi, yerine kimseyi koyamadı. Emre de sezon başında gitmişti. Emre kalsaydı, kimse Alex’i aramazdı. Bu yöneticilik tecrübesizliği oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ile Aziz Yıldırım’ın artık dikiş tutturamayacağını savunan Şen, “Fenerbahçe’yi şike iddiaları ile küme düşmekten Mehmet Ali Aydınlar kurtardı. Kimse Mehmet Ali’ye kızmasın. Fenerbahçe her dönem başkan bulur. Aziz Yıldırım, bu gün bıraksın, Fenerbahçe başkanlığı için 24 saatte 10 aday çıkar” ifadesinde bulundu.