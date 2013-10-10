'Ali Şen Fenerbahçe'ye tekrar başkan olabilir'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in 2015'teki olağan kongreye kadar camiaya dinginlik getirebleceği kulislerde konuşuluyor. Gürcan Bilgiç'in Sabah Gazetesi'ndeki yazısına göre, Fenerbahçe kulislerinde Ali Şen'in 2015'teki olağan kongreye dek camiayı huzura kavuşturması formülü üretildi, ancak Aziz Yıldırım bu plana hiç sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe Bilgiç'in yazısındaki Ali Şen'in başkanlığa geri döneceği iddiasıyla ilgili kısım:

Ali Şen kulübü toprlayabilir

"Ali Şen şemşiyesi altında kulübün 2015 olağan kongresine kadar bir huzura kavuşması formülü üretildi. Bu süre içinde Yıldırım'ın, yargı süreçleri bitecek, gerilim politikasından vazgeçilecek, imaj tazelemesi yapılacaktı. Anlaşılan başkan koltuğu alamayacağı birine vermek istemiyor. Eğer ortam bu kararı almaya kendisini mecbur ederse, Nihat Özdemir ombudsman formülünün baş aktörü olabilir"