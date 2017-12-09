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Spor

Ali Şen: Fenerbahçe’de artık değişim zamanı geldi

''Aziz Yıldırım koltuğu Ali Koç’a bırakmalı''

09 Aralık 2017 18:13

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen, CNN Türk’te Hakan Çelik’e 2018 Mayıs’ta yapılacak kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yerini Ali Koç’a bırakması gerektiğini vurgulayıp şöyle devam etti:

“Ali Koç başkanlık için gerekli her şeye sahip. Fenerbahçeliler’de Ali Koç’a destek var. Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koyuyorsa, kimse ‘Neden aday oluyorsun?’ diyemez. Kimsenin böyle bir haddi yok. Saçları beyazladı adamın. Aziz Yıldırım, Ali Koç’u yanına alsın, desin ki 20 yıldır iyisiyle kötüsüyle bu işi yapıyorum. Basın toplantısı düzenleyip ‘Benim adayım Ali Koç’tur’ desin. Yıldırım, Ali Koç’a desteğini açıklamalı. Müthiş bir şey olur. O tabloyu gören Fenerbahçeliler’in çoğu sevinçten ağlar. Yıldırım ve Koç Fenerbahçe için yan yana gelmeli. Aralarında diyalog olsun istiyorum. Fenerbahçe kulübünün sahipleri kongre üyeleri ve tribünlerdir. Ali Koç müthiş bir Fenerbahçelidir. Gençlik yıllarında New York’ta radyodan Fenerbahçe’nin maçını 90 dakika takip ettiğini biliyorum.”

Ali Şen “İstek olursa yeniden başkanlık yapar mısınız?” sorusuna ise “Hayır o dönemi geride bıraktım” diyerek cevap verdi.

 

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