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Spor

Ali Şen: Fenerbahçe Yılmaz Vural'ı denese ne kaybeder?

"Aykut'u iyi tanıyorum ve bu aşamada geri döneceğini düşünmüyorum"

15 Ağustos 2016 01:24

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertli futbol takımının başına yerli bir teknik direktör getirilmesinin en doğru karar olacağını söyledi. Ali Şen, Müjdat Yetkiner, Ümit Özat ve Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe’yi rahatlıkla çalıştırabilecek isimler olduğunu ifade etti.

Ali Şen’in sözleri şöyle:

"Türkiye'deki antrenörlerin bugün bilmediği, yabancı antrenörlerin  bildiği hiçbir şey kalmadı. İşini seven, kendini futbola veren Türk antrenörler  bu işi rahatça yapabilir. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bizim eski  futbolculardan da olabilir. Mesela Yılmaz Vural. Yılmaz'ı Fenerbahçe denese ne  kaybeder? Ya da Müjdat Yetkiner... Kendisi bugüne kadar rekor sayıda Fenerbahçe  forması giydi. Deneyimli bir isim. Ümit Özat da yapabilir bu işi. Yabancı  antrenöre gitmeye gerek yok.”

 

"Aykut'un döneceğini düşünmüyorum"

 

Ali Şen, Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertlilere döneceğine inanmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Atiker  Konyaspor'un deneyimli teknik direktörü Kocaman için Şen, "Aykut Kocaman,  Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ama Aykut'u iyi tanıyorum ve bu aşamada geri  döneceğini düşünmüyorum." dedi.

Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik direktöre yönelmesi durumunda  bunun Jose Mourinho kariyerinde olması gerektiğini vurgulayan Şen, "İlle de  yabancı antrenöre gideceksiniz, o zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle orantılı bir  antrenöre gideceksiniz. Ya Mourinho tipinde yabancı  bir antrenör getirmeliler ya  da bu işi ikinci sınıf Avrupalı antrenörlerden daha iyi yapabilecek bir Türk  antrenöre bırakmalılar. Bunu yönetime şiddetle tavsiye ediyorum."

Pereira'nın başarısız olacağını en başından beri bildiğini anlatan  sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Bunu bilmek için de çok fazla tecrübeye  sahip olmaya bile gerek yoktu. Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak ille de bir yabancı  antrenör istiyorsanız, o zaman bir Alman antrenör tavsiye ederim. Örneğin Schaff  gibi. Almanların futbol anlayışı, futbolcuları diri tutmak, fiziki  performanslarını yüksek tutmaktır. Bu açıdan Fenerbahçe için iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

 

"Yabancı transferler ikinci sınıf"

 

Fenerbahçe'nin bu sezon kadroda yer alan yabancı futbolcularını da  değerlendiren Ali Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anki yabancı transferlerin ikinci sınıf olduğunu düşünüyorum.  Hiçbiri denge bozacak adam değil. Şu anda Fenerbahçe'de oynayan en iyi yabancı  oyuncu bence Simon Kjaer. Yeni bir oyuncu olmasına rağmen, kaptanlık bandını  taktı. Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum ama oldu. Kişiliğini de çok iyi oturttu. Lider bir futbolcu. Robin van Persie'nin üzerinde ise bu sezon çok büyük  sorumluluk var. Geçen seneki başarısızlığının sorumlusu olarak Pereira'yı  göstermişti. Şimdi Pereira gitti. Van Persie Türkiye ligini de öğrendi.  Sığınacağı bir kapı kalmadı. Önünde artık hiçbir engel kalmadı. Başkan onu çok destekledi ve büyük imkanlar verdi. Şimdi hem başkana hem tribünlere karşı  sorumlu Van Persie. Bize, kendisine ödenen büyük paraların karşılığını ödesin.  Hiç kaytarma yok. İyi futbolcu olduğunu biliyorum. Çalışsın ve bunu ortaya koysun  Van Persie. Bu sezon, en az 30 gol atmalı Van Persie, yoksa başarısız olmuş  sayılır."

Ali Şen, yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de 60 civarında puan  toplayan takımın şampiyon olabileceğini de savundu.

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Ali ŞenFenerbahçeYılmaz VuralAykut Kocaman

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