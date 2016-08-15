Ali Şen: Fenerbahçe Yılmaz Vural'ı denese ne kaybeder?

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertli futbol takımının başına yerli bir teknik direktör getirilmesinin en doğru karar olacağını söyledi. Ali Şen, Müjdat Yetkiner, Ümit Özat ve Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe’yi rahatlıkla çalıştırabilecek isimler olduğunu ifade etti.

Ali Şen’in sözleri şöyle:

"Türkiye'deki antrenörlerin bugün bilmediği, yabancı antrenörlerin bildiği hiçbir şey kalmadı. İşini seven, kendini futbola veren Türk antrenörler bu işi rahatça yapabilir. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü bizim eski futbolculardan da olabilir. Mesela Yılmaz Vural. Yılmaz'ı Fenerbahçe denese ne kaybeder? Ya da Müjdat Yetkiner... Kendisi bugüne kadar rekor sayıda Fenerbahçe forması giydi. Deneyimli bir isim. Ümit Özat da yapabilir bu işi. Yabancı antrenöre gitmeye gerek yok.”

"Aykut'un döneceğini düşünmüyorum"

Ali Şen, Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertlilere döneceğine inanmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Atiker Konyaspor'un deneyimli teknik direktörü Kocaman için Şen, "Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ama Aykut'u iyi tanıyorum ve bu aşamada geri döneceğini düşünmüyorum." dedi.

Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik direktöre yönelmesi durumunda bunun Jose Mourinho kariyerinde olması gerektiğini vurgulayan Şen, "İlle de yabancı antrenöre gideceksiniz, o zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle orantılı bir antrenöre gideceksiniz. Ya Mourinho tipinde yabancı bir antrenör getirmeliler ya da bu işi ikinci sınıf Avrupalı antrenörlerden daha iyi yapabilecek bir Türk antrenöre bırakmalılar. Bunu yönetime şiddetle tavsiye ediyorum."

Pereira'nın başarısız olacağını en başından beri bildiğini anlatan sarı-lacivertli kulübün eski başkanı, "Bunu bilmek için de çok fazla tecrübeye sahip olmaya bile gerek yoktu. Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak ille de bir yabancı antrenör istiyorsanız, o zaman bir Alman antrenör tavsiye ederim. Örneğin Schaff gibi. Almanların futbol anlayışı, futbolcuları diri tutmak, fiziki performanslarını yüksek tutmaktır. Bu açıdan Fenerbahçe için iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Yabancı transferler ikinci sınıf"

Fenerbahçe'nin bu sezon kadroda yer alan yabancı futbolcularını da değerlendiren Ali Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anki yabancı transferlerin ikinci sınıf olduğunu düşünüyorum. Hiçbiri denge bozacak adam değil. Şu anda Fenerbahçe'de oynayan en iyi yabancı oyuncu bence Simon Kjaer. Yeni bir oyuncu olmasına rağmen, kaptanlık bandını taktı. Bu kadar başarılı olmasını beklemiyordum ama oldu. Kişiliğini de çok iyi oturttu. Lider bir futbolcu. Robin van Persie'nin üzerinde ise bu sezon çok büyük sorumluluk var. Geçen seneki başarısızlığının sorumlusu olarak Pereira'yı göstermişti. Şimdi Pereira gitti. Van Persie Türkiye ligini de öğrendi. Sığınacağı bir kapı kalmadı. Önünde artık hiçbir engel kalmadı. Başkan onu çok destekledi ve büyük imkanlar verdi. Şimdi hem başkana hem tribünlere karşı sorumlu Van Persie. Bize, kendisine ödenen büyük paraların karşılığını ödesin. Hiç kaytarma yok. İyi futbolcu olduğunu biliyorum. Çalışsın ve bunu ortaya koysun Van Persie. Bu sezon, en az 30 gol atmalı Van Persie, yoksa başarısız olmuş sayılır."

Ali Şen, yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de 60 civarında puan toplayan takımın şampiyon olabileceğini de savundu.