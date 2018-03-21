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Spor

Ali Şen: Camianın bölünmesine neden olacak son adam Ali Koç'tur

"Ali Koç da, Aziz Yıldırım da ağırbaşlılıkla bu konuları halledeceklerdir"

21 Mart 2018 17:51

Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'Ali Koç gelirse Fenerbahçe bölünür' sözlerine tepki gösteren Ali Şen, "Camianın bölünmesine neden olacak son adam Ali Koç'tur" dedi.

Fenerbahçe'de 2 Haziran'daki seçim öncesi Başkan Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklayan Ali Koç'a yönelik "Tebrikler, camia bölündü" sözleri gündemdeki yerini koruyor. Konuya, Fenerbahçe'de 'Efsane Başkan' olarak anılan Ali Şen de dahil oldu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'e konuşan Ali Şen, şunları söyledi:

"Ali Koç da, Aziz Yıldırım da ağırbaşlılıkla bu konuları halledeceklerdir. Bundan kuşkum yok. Bu camiayı hiç kimse, hiçbir güç bölemez. Biz ne büyük kavgalar gördük, kulübe bir şey olmadı. Aziz Yıldırım'ın bu ithamda bulunması, bu açıklaması çok haksızlık olmuş. Ben böyle düşünüyorum. Herhalde kızgınlık halinde böyle konuştu. Bu konuda sarı-lacivertli camianın bölünmesine neden olacak son adam Ali Koç'tur.

"Ali Koç da, Aziz Yıldırım da büyük Fenerbahçeli"

Başkanlık yarışının futbolculara yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Şen, "Biz tarih boyunca gördük ki seçimli kongrelerden futbolcular mutlaka etkilenir. Başkanlığa aday olan kişiler, bunu futbolculara yansıtmamalıdır. Başkanlık adaylığını açıklayanlar gayet tabii projelerini ve neler yapacaklarını anlatacaktır. Bunlar doğaldır. Ali Koç da, Aziz Yıldırım da büyük Fenerbahçelidir. Her ikisi de Fenerbahçe'ye yakışan ağırlıkta bir kongre yapacaklardır" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın Türkiye'ye gelmesini de eleştiren Şen, "Bu kulüp çok yıldızlar gördü, Alex'ten iyi futbolcular da gördü. Taraftarlar onun heykelini bile dikti. Taraftarların da bilmesi lazım, Alex'in yanındakilerin de ona söylemesi lazım: Önce Fenerbahçe'nin büyüklüğü."

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Ali ŞenFenerbahçebaşkanlık seçimiAziz YıldırımAli Koç

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