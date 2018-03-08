Ali Şen: Benim oyum Ali Koç'a

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, spor camiasına yeni katılan dergi Sporlig'e çok özel açıklamalar yaptı. Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında ligin flaş takımı Başakşehir'e şans tanımazken, Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde Ali Koç'u destekleyeceğini belirtti. Efsane başkan ayrıca Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanlış tercih yaptığını da sözlerine ekledi. İşte efsane başkanın açıklamalar:

"Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürer"

En iyi kadronun Beşiktaş'ta olduğunu dile getiren Fenerbahçe'nin eski başkanı, şampiyonluk yarışının son maça kadar süreceğini söyledi.

"Bu yıl lig daha iyi geçiyor. Şampiyonluk ve düşme adayı takımların sayısı çok. Bu rekabeti getiriyor. Futbol rekabet işidir. Beşiktaş Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluğun ortak adayı olarak gözüküyor her takım da olabilir. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Bayern Münih'e karşı oynayacakları çok iyi bir maç var. Beşiktaş Avrupa'da hepimizin takımıdır. Türkiye Ligi'nde ise aralarında pek bir fark yok. Bu nedenle bu yarış son haftalara kadar devam edecek. Kopma olacağını sanmıyorum. Kadrolar birbirine yakın olsa da ferdi yönden en iyi kadro Beşiktaş'ın."

"Başakşehir'i favori görmüyorum"

Şen, hali hazırda şampiyonluk yarışı içinde iddialı bir konumda bulunan Başakşehir için şampiyonluk şansının yarıştaki diğer takımlara göre daha az olduğunu şu sözlerle savundu:



"Ben Başakşehir'i favori olarak görmüyorum. Başakşehir benim için Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra 4.sıradaki favori. Çünkü onların dönüm noktası Fenerbahçe karşılaşmasıydı bu maçı kaybettiler. Bundan sonra büyük maçlarda işleri zor. Trabzonspor da bir türlü ne yazık ki sistemi oturtamadı. Bu nedenle Trabzonspor maçını ölçü almamak gerekir. Beşiktaş ve Galatasaray maçları var Başakşehir'in işleri zor. Benim kanaatim Fenerbahçe sistem takımı ancak yetenekli, maçı çevirecek oyuncular Beşiktaş'ta daha fazla bu nedenle hayırlısı olsun diyorum."

"Van Persie dürüst değildi"

Ali Şen, Van Persie'nin Fenerahçe'de yarattığı hayal kırıklığını yorumladı;

"Fenerbahçe'de Janssen ve Fernandao kaliteli oyuncular ama yaşadıkları şansızlıkları, sakatlıkları tabii ki önceden bilmezsin. Van Persie'nin alınması hata değildi. Çok büyük bir futbolcu aldılar ama o dürüst çıkmadı. Hiç bir transfer hiç bir zaman için % 100 başarılı olmaz. Sakat olduğunu sanmıyorum çünkü burada sağlık kontrolünden geçti."

"Ozan'ın kaderi Aykut'a bağlı"

Ali Şen, Fenerbahçe'de yeni affedilen Ozan Tufan hakkında konuştu.

"Ozan Tufan'ı en iyi bilecek kişi antrenör. Antrenör bakarsın affeder alır Ozan'ı. Yaptıklarının ne olduğunu bilmediğim için yorum yapmıyorum."

"Benim oyum Ali Koç'a"

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri için konuşan Şen, "Aziz Yıldırım 20 yılda büyük işler yaptı yoruldu. Kendisi yorulmadım dese de yoruldu. Ali Koç büyük sermaye getireceğini söyledi. Büyük sermaye demek Fenerbahçe'nin Basketbol da olduğu gibi gutbolda da Avrupa Şampiyonluğu getireceği demektir. Kim kazanır bilmiyorum ama ben oyumu Ali Koç'a vereceğim" dedi.

"Spor yasası bir an önce çıkmalı"

Futbol kulüpleri batıyor. Antep gibi bir kulübün durumu ortada, Samsun ortada. Fenerbahçe futbol kulübü olmalı. Başkanı yönetim kurulu bütçesi ayrı olmalı. Basketbolun ayrı olmalı. Spor yasası bir an önce çıkmalı. Halbuki çok basit bir şey. O zaman da kulübün başındaki yönetici, başkan elini cebine attığı zaman kulübü nasıl ve nereye borçlandırıyor? Onu bilmesi lazım. O zaman cebinden ödeyecek. UEFA kriterlerini insanlar yanlış anlıyor. Bu kriteri, cebindeki para senin paransa onu veriyorsan kimse bir şey diyemez. Ama borç veriyorsan o zaman olmaz.





"Şampiyonluk adayınız kim" diye sorulan Ali Şen; heceleyerek Fe-ner-bah-çe!. diyor ve şöyle devam ediyor:



"Ali Şen'e bu soru sorulur mu?" (gülüyor)"

"Cenk Tosun yanlış lige gitti"

Ali Şen, Beşiktaş'tan Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun'la ilgili şunları söyledi:



Tabi kolay değil. Cenk gezen bir santrfor değil. İngiltere çok koşan santrforun 1 dakika evvel kendi sahasından ceza sahasına topu çıkardığın görürsün.1 dakika sonra karşı kalede gol arar. Benim kanaatim yanlış lige gitti.



O ayrı bir okula gitti. Ayrı diploma aldı ayı bir okula tatbikata gitti. İşi kolay değil çok çalışması lazım. Cengiz Ünder başarılı oldu Roma'da. İşte bak o farklı. Şimdi Cenk İtalya ligine gitseydi daha iyiydi. Benim kanaatim yanlış lige gitti.