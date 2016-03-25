Ali Şen: Aziz Yıldırım vefasız biri; 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganını atarken sesini kaybetmiştir

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Aziz Yıldırım'ı vefasızlıkla suçladı. “Aziz Yıldırım yaşadığı sürece başkan olsun. Benden iyi başkanlık yaptığını söyledim. Ama vefasızlığından dolayı takdir ettiğim biri değil Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım’a sorarsan bütün büyüklük Aziz Yıldırım’ın zamanında oldu. Fenerbahçe’nin büyük olmasında ne Aziz Yıldırım, ne Ali Şen ne de başka bir kişinin tek bayına katkısı yoktur" ifadelerini kullanan Ali Şen, Aziz Yıldırım’ın da gençken tribünlerde “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” diyerek slogan attığını iddia etti. Şen, "Herhalde bu yüzden sesini kaybetmiştir. Bileydim başkan olacağını o dönem sprey gönderirdim kendisine" diye konuştu.

Braga maçında suçlunun hakem değil futbolcular ile Pereira'nın olduğunu söyleyen Şen, "Braga gibi bir takımdan 4 yiyorsanız tamamen oyuncuların kabahati. Volkan Şen’in yaptığını amatör bir futbolcu bile yapmaz. Yönetim kurulunun daha büyük bir ceza vermesi gerekiyor. Böyle bir şans bir daha Fenerbahçe’nin karşısına zor gelir." ifadelerini kullandı.

“Kulüplerin yönetimiyle ilgili bir ‘oscar’ olsa Fikret Orman o ‘oscar’ı alır. Statı yaparken bir yandan da kulübü yönetiyor. Bir taraftan da mali zorluklarla uğraşıyor. Maçları dışarda oynuyor, buna rağmen başarılı oluyor. Beşiktaş’ta maya tuttu. Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında 12 yaş fark var. Hep ters olur ama bunu da iyi organize ettiler”

Karar gazetesinden Hakan Akar'a konuşan Ali Şen'in açıklamaları şöyle:

“Terraneo antrenmanlara olur olmaz zamanlarda gazetecilerle gelirken, antrenmana başkan ve yöneticileri almadı. Kendisini göreve getiren yönetim kurulu üyelerine antrenmana gelme demek kadar komik bir şey olamaz. Terraneo burayı Uganda sandı herhalde. Böyle davranan birisi dangalağın teki demektir.”

"Bebek'in bir suçu yok"

“Ben başkan olsaydım Ivan Bebek’in adını bile ağzıma almazdım. Fenerbahçe’yi Braga karşısında hakem elemedi. Futbolcular ve teknik direktör eledi. Hakem iyi niyetli olmadığını tavırlarıyla 1. dakikadan itibaren gösterdi. Pereira kendisini attırdı. Bunu gören futbolculardaki disiplin yerini telaşa bıraktı. O telaşın içinde de insanlar hep hata yaparlar. Braga sıradan bir takım aynı bizim eski Gençlerbirliği, eski Gaziantepspor’tan bile kötü bir takım. Braga Türkiye’de şampiyon olmuş 5 takımın bile arasına giremez. Braga gibi bir takımdan 4 yiyorsanız tamamen oyuncuların kabahati. Volkan Şen’in yaptığını amatör bir futbolcu bile yapmaz. Yönetim kurulunun daha büyük bir ceza vermesi gerekiyor. Böyle bir şans bir daha Fenerbahçe’nin karşısına zor gelir.

Kjaer maçta Pereira’yı sakinleştirmekle uğraştı. Tam tersi olup hoca oyuncusunu sakinleştirmeliydi. Bizi eleyen futbolcuların akılsızlıkları, tecrübesizlikleri ve zeka kıtlıkları. Hakemin size tuzak kurduğu belli. Niye onun tuzağına düşüyorsun? Caner Erkin’i 3 defa atması gerekiyordu ama atmadı. Hakemin Fenerbahçe’yi elediği görüşüne katılmıyorum.”

"Namağlup olacak takım 4 yedi"

“Akıllı antrenörler futbolcunun yeteneğine göre takımı sistemize ederler. Aptal antrenörler ise kafasında olan sistemi futbolcuya zorla kabul ettirmeye çalışırlar ve başarısız olurlar. Fenerbahçe’nin bu yıldızlarla namağlup oynayarak rakiplere puan vermemesi lazım ama Braga’dan ve Antalyaspor’dan 4 yiyorsun”

"Şike yapıldığına inanmam"

“O gün ne dediysem bugün de aynısını söylüyorum. Fenerbahçe’nin iddia edilen maçlarda şike yaptığını bana kimse kabul ettiremez çünkü öyle bir şey yok. Guiza’nın attığı golde Semih o pası 100 tane maç oynasın bir daha veremez, Guiza da 100 tane maç oynasın o golü bir daha öyle atamaz. Şike demek daha evvel o işi bitirmişsin demektir. Ben Alaska’da gemiyle gezerken Antep maçını izledim 96. dakikada golü attık, şike dediğiniz zaman 60. dakikada işler tamam deyip oturman lazım. Futboldan anlayan biri o maçlarda şike olup olmadığını çok kolay anlar”

"Başkanlığa geri dönmeyi düşünmüyorum"

“Başkanlığa geri dönmeyi düşünmüyorum, başkanlık artık gençlerin işi. Dışardan bakınca üzülüyoruz, Ali babayı öfkelendirmesinler. Fenerbahçe’de başkanlığa gönüllü çok insan var Ali Koç ve Mehmet Ali Aydınlar gibi”

"Erteleme lehimize değil"

“Futboldan önce insan hayatı önemlidir. Ciddi bir ihbar aldılar ki derbiyi erteleme kararı aldılar. Ancak maçın ertelenmesi bizim lehimize olmadı. Beşiktaş’ın kupa maçları yok ama Fenerbahçe’nin Konyaspor ile kupa mücadelesi var”

Aziz Yıldırım vefasız biri

Aziz Yıldırım’ın başkanlığı hakkında konuşan Şen; “Aziz Yıldırım yaşadığı sürece başkan olsun. Benden iyi başkanlık yaptığını söyledim. Ama vefasızlığından dolayı takdir ettiğim biri değil Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım’a sorarsan bütün büyüklük Aziz Yıldırım’ın zamanında oldu. Fenerbahçe’nin büyük olmasında ne Aziz Yıldırım, ne Ali Şen ne de başka bir kişinin tek bayına katkısı yoktur.

Fenerbahçe’nin büyüklüğü İstiklal Savaşı’nda işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçlarla başlamıştır. O günle birlikte halkın kalbinde yer almıştır” diye konuştu. Aziz Yıldırım’ın da gençken tribünlerde “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” diyerek slogan attığını iddia eden Ali Şen; “Herhalde bu yüzden sesini kaybetmiştir. Bileydim başkan olacağını o dönem sprey gönderirdim kendisine” diyerek yıldırım bir göndermede bulundu.

"Fikret Orman'a 'yönetici Oscar'ı vermek lazım"

“Kulüplerin yönetimiyle ilgili bir ‘oscar’ olsa Fikret Orman o ‘oscar’ı alır. Statı yaparken bir yandan da kulübü yönetiyor. Bir taraftan da mali zorluklarla uğraşıyor. Maçları dışarda oynuyor, buna rağmen başarılı oluyor. Beşiktaş’ta maya tuttu. Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında 12 yaş fark var. Hep ters olur ama bunu da iyi organize ettiler”

"Şenol Güneş, Rıdvan Dilmen'in altında çalışmam, direkt size bağlı olurum"

“Şenol Güneş’i ben Fenerbahçe’ye antrenör yapıyordum. Sportif direktör o zaman Rıdvan Dilmen’di ama Şenol hoca ‘Rıdvan’ın altında çalışmam, direkt size bağlı olurum’ dedi. Onun için olmadı. Ben Fatih Terim’e 1996’da Fenerbahçe için antrenörlük teklif ettim. ‘Dün akşam Galatasaray’la anlaştım’ dedi. Bir günle Terim Fenerbahçe’nin hocası olmayı kaçırdı.”

"Nani, RvP nerede? Böyle iş mi olur?"

“Fenerbahçe, van Persie’yi ve Nani’yi niye aldı? Niçin 70 milyon euro harcadı? Kjaer’e ailesinin bile beklediğinden fazla parayla transfer etti. Bütün bu adamları lig sonuncusu Mersin İdman Yurdu’nu yensin diye mi transfer etti? Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı alması gibi bir başarı kazanması için geldi bu yıldızlar. UEFA’da geri kalan 8 takıma bakın; Liverpool ve B.Dortmund dışında hepsinden üstün Fenerbahçe. Van Persie geldiği günden beri sahada yok. Şu maçı Nani ya da Van Persie aldı diyebileceğimiz bir maç bile yok.”

“Aziz Yıldırım büyük bir transfer becerisiyle Van Persie’yi getirmiş. Pereira’yı mı dünya tanır Van Persie’yi mi? Bu kadro dışı bırakmakla, oynatmamakla ya da ikinci devre oyuna almakla olmaz. O zaman tam kaybedersin oyuncuyu”

Erdoğan'ın emeği çok

“Samandıra Tesisleri’ni almamızda Erdoğan’ın çok büyük emeği var. Erdoğan Fenerbahçe yönetiminde olsaydı tesisleri çok daha kolay alırdık, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyken böyle yetkisi vardı. Erdoğan futbolu sevdiği için statlara yaptığı yatırımları hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz o dönem böyle bir cumhurbaşbakanına sahip değildik”