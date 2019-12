Ali Şen: Aragones’te zeka yok

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli futbol takımının İspanyol teknik direktörü Luis Aragones'i eleştirdi.



Ali Şen, "www.maraton.com.tr" isimli internet sitesinde yer alan röportajında, Fenerbahçe'nin maçlarda ileride tek forvetle oynamasına tepki göstererek, özetle şunları kaydetti:



"Fenerbahçe taraftarı Şükrü Saracoğlu'nda en iyi yıldızdan daha iyi oynuyor. Böyle bir coşku, böyle bir itici güç varken ilerde bir hücumcu ile oynamak, hiçbir şekilde akıl işi değildir. Teknik direktörün bilgili olması lazım. Aragones 70 senedir bu işin içinde. Real Madrid dahil büyük takım da çalıştırmış. Milli takım çalıştırmış, Avrupa şampiyonu yapmış 46 yıl sonra. Şimdi böyle bir antrenöre bilgisizdir diyemeyiz. Futbol bilgisi var. Ne arıyoruz? Bilgi, tecrübe ve zeka. Bilgi ve tecrübe var. Gelelim zekaya. İşte bu yok Aragones'te. Başkan Aziz Yıldırım, Alex ve Carlos'a törenle imza attırdı. Bu ne demek? Antrenöre mesaj var burada. 'Bunlar bizim futbolcularımız ve bunlarla oynayacaksın' demek. 3 gün sonra oynanan Trabzonspor maçında sen Alex'i oyundan çıkartıyorsun, Alex'in protestosuyla karşı karşıya kalarak... Bu ne demek? 'Yönetim kurulunun yaptığı transferi ben istemedim' demek. 'Yaptığınız yanlış' demek. Aragones akıllı, zeki bir adam olsa bunu yapmaz."



Zeki olmayan bir antrenör ile Fenerbahçe'nin başarılı olacağına inanmadığını kaydeden Ali Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bundan dolayı da, bu sene sonunda takımın ne şampiyon olacağına ne Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğine ne de UEFA Kupası'na katılacağına inanıyorum, bu Aragones'le. Takıma Brezilyalı bir antrenör lazım, o da Carlos Alberto Parreira'dır. Kendisi önümüzdeki hafta Bodrum'a benim yanıma gelecek. Parreira bu hafta gelsin, hem Türkiye Kupası'nı, hem Türkiye şampiyonluğu alır."



Aziz Yıldırım’a övgü



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz haftaki buluşmalarında yaptıkları tesisleri anlattığını belirten Ali Şen, kendisine hayranlık duymamanın mümkün olmadığını söyledi.



Şen, Yıldırım'ın kendisine kulübün son halini gösterdiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımızın geçtiği Fenerbahçe Kulübü'nün son halini gösterdi bana. Yeni tesisler yapmış sevgili başkan. Kulübümüzün eski üyeleri, futbolcuları için inanılmaz bir yer olmuş. Vefa Küçük'ün yaptığı eski yönetim binasını da butik otel yapmış. Yani oraları gezdikten sonra, bu eserleri yapan kişiye hayranlık duymamak, heyecan duymamak mümkün değil. Aziz Yıldırım'ın yaptıklarını gördükten sonra her Fenerbahçeli'nin tüyleri diken diken olur."



‘Fenerbahçe Avrupa’da kamp yapmayacak’



Aziz Yıldırım'ın kendisine Bolu Abant yakınlarında kamp yeri yaptıklarını anlattığını kaydeden eski başkan, "155 dönüm bir yer almış Aziz Yıldırım. Norveç'ten, Finlandiya'dan ağaçlar getiriyorlar. Ağaç evler yapacaklar ve Fenerbahçe Futbol Takımı, bundan sonra kamp için ne Almanya'ya ne de başka bir ülkeye gidecek. Çünkü bizim ülkemizdeki yerler buralardan çok daha güzel" şeklinde görüşlerini aktardı.



’12 yılda 4 şampiyonluktan şikâyetçiyim’



Ali Şen, Fenerbahçe'deki eksikliğin ise Aziz Yıldırım'ın 12 senelik başkanlığında 4 şampiyonluk alınması olduğunu dile getirdi.



Fenerbahçe'nin her şeyinin bulunduğunu vurgulayan Ali Şen, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin nesi eksik? Neden Aziz Yıldırım yuhalanıyor? Neden Aziz Yıldırım protesto ediliyor? Neden istifaya davet ediliyor? Fenerbahçe Kulübü tesisleşme konusunda bir eksiği yok, aksine diğer kulüplerin rüyalarında bile göremeyecekleri tesislere sahip olmuşlar ve hala da yapılıyor. Fenerbahçe Kulübü'nün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmuş durumda. Neden şikayet var? Aziz Yıldırım 12 yıldır Fenerbahçe Kulübü başkanı, 4 tane şampiyonluk kazanmış. Bu şampiyonlukluları kafi görmeyenler var. Avrupa'da başarıyı eksik görenler var. Avrupa'dan kupa gelmemiş, Türkiye Kupası yok ve harcanan çok büyük paralar var. Bu şikayetçilerden biri de benim."



Roberto Carlos’a eleştiri



Eski başkan Şen, Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos'u eleştirerek, "Roberto Carlos felakettir. Geçtiğimiz sene yenilen gollerin yüzde 40'ı sol bekin hatasından geldi" dedi.



Carlos'un çok akıllı bir adam olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe tribünlerini çözdüğünü sanan, ama yanılan bir kişi. Fenerbahçe tribünleri gönül kapılarını büyük yıldızlara açar ama ne zamanki bir futbolcu kendini akıllı sanırsa ve tribünleri aptal yerine koyarsa o zaman tribünlerin gönül bağı bu tip futbolcu ile kopar. Geçen sene yediğimiz gollerin yüzde 40'ını sol bekin hatasından, sol bekin boş kalmasından, kendini büyük yıldız diğerlerinin işe yaramadığını sanan Roberto Carlos'un tarafından yedik. Roberto Carlos bir felakettir. Carlos, halkla ilişkiler müdürü olarak Fenerbahçe için çok iyi ama Fenerbahçe Kulübü halkla ilişkiler müdürü almadı."



Güiza'nın iyi niyetinden asla şüphe etmediğini anlatan Şen, geçmişte Oğuz'un Atkinson'a pas vermediğini, şimdi de Alex'in bazı maçlarda bunu Güiza'ya yaptığını öne sürdü.



"Hakem olsam düdüğü kafasına atardım’



Ali Şen, MHK Başkanı Oğuz Sarvan'ın "Elimizdeki hakemler bunlar, daha iyisi yok" açıklaması ile ilgili olarak da, "İyi ki ben Oğuz Sarvan'ın hakemi değilim. Düdüğü alır kafasına atardım. Yani hem bana görev veriyor, 'Git düdüğü çal' diyor, hem diyor ki 'Bundan daha iyisi yok'. Ben hakem olsam düdüğü alır kafasına vururdum" diye görüşlerini aktardı.



Bülent Uygun Fenerbahçe'yi yönetebilir



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Fenerbahçe'ye teknik patron olacak tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Şen, "Bülent Uygun artık Fenerbahçe teknik direktörü olabilecek hem tecrübeye, hem futbol bilgisine, hem de zordaki bir takımın iyiye geçmesini sağlayacak psikolojik bilgiye sahip" şeklinde konuştu.



‘Tuncay Fenerbahçe için banko kayıptır’



Tuncay'ın Fenerbahçe'den gitmesini asla onaylamadığını ifade eden Ali Şen, "Aurelio faydalı bir futbolcu idi ama vazgeçilmez bir oyuncu değildi. İyi futbolcu, iyi insan, ama vazgeçilmez değildi. Ama Tuncay banko kayıptır Fenerbahçe için" ifadesini kullandı.



"Tuncay benim için bir gelecekti" diyen Şen, "Bir futbolcu için kolay kolay bu lafları kullanmam. Hırsıyla, kişiliği ile, adamlığı ile... Mesela Ümit Özat da vazgeçilmez bir oyuncuydu benim için. Ümit Özat, Roberto Carlos'tan 2 misli daha iyi bir sol bekti" şeklinde konuştu.



Federasyon ‘Fenerasyon’ olsaydı…



Ali Şen, "Federasyonun 'Fenerasyon' olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa bu Beşiktaş ve Galatasaraylılar'ın ürettiği bir senaryo mudur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Eğer federasyon, 'Fenerasyon' olsaydı, taraftarı olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında 2 golü ofsayttan yemez, penaltısı verilirdi. Her yeni federasyon geldiği zaman büyük kulüpler domine etmeye çalışırlar. Zamanı gelir 'Galatasarasyon' zamanı gelir 'Fenerasyon' olur, ama en az Beşiktaş olmuştur. Dünyanın her yerinde büyük takımlar federasyonları domine ederler. Bu böyle olmuştur, böyle olmaya da devam edecektir. Hacettepe mi, Kocaelispor mu federasyonu domine edecek, yoksa Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe mi? Lobi ne demek? Otel lobisi demek değil, insan ilişkisi demek. Hangisinin dostu, daha önemli yerlerde ise o kazanır. Amerikalılar'ın bir sözü vardır. 'Birilerini tanıyan birilerinin olması lazım.' Yani birilerini tanırsanız işiniz kolay."