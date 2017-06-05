Ali Şen, Ali Koç'un başkan adaylığını değerlendirdi: Herkes için heyecan verici

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Ali Koç'un 2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday olacağıyla ilgili açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ali Koç'un başkan olması ihtimalini "Yalnızca Fenerbahçeliler için değil, tüm futbolseverler için heyecan verici bir olay" sözleriyle yorumlayan Şen, "Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a gönül kapılarını açtı" diyerek arkasındaki desteği vurguladı.

Karar gazetesinden Hakan Akar'a konuşan ve kulüplerin kötü yönetildiğini söyleyerek iş adamlarının kulüp başkanlıklarına gelmeleri gerektiğini savunan Şen'in açıklamaları şöyle:

"Türk sporu kötü yönetiliyor"

“Ali Koç küçüklüğünde başlayan sarı lacivert sevdasıyla büyüdü. Amerika’da tahsil yaparken Türk televizyonları henüz yokken radyoyla naklen verilen maçlarda 90 dakika telefonu açık maçı dinlerdi. Böyle bir Fenerbahçelidir. Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı olması yalnız Fenerbahçeliler için değil tüm futbolseverler için heyecan verici bir olay”

“Şu anda Türk sporu kötü yönetiliyor. Gelir az ve ne yazık ki bilgi kıtlığından dolayı gider çok. En kötüsü ise büyük kulüplerin taraftarları da taraftarlıktan istifa etti. Maçlar boş tribünlere karşı oynanıyor“

"Orman, kulübü Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecek şekilde yönetti"

“Ali Koç ve Ali Koç gibilerine para sorulmaz. Milyonlarca insanın gönlünü sevdalı olduğu renklere verdiğini gören bizim ünlü aile çocukları da bir tane 0’ın hesaplarından gitmiş olduğunda onlar için kayıp olmayacağını düşünüyorum. O yüzden haydi Ali Koç ve Ali Koç gibi diğer büyük iş adamları büyük kulüplerde sporun başına geçin diyorum. Ondan sonra da sporculara görevleri teslim edin”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın vizyonunda uzun yıllar siyah beyazlılarda yöneticilik yapan babasının da etkili olduğunu belirten Ali Şen, "Orman kulübü Guiness Rekorlar Kitabı’na girecek şekilde yönetti” dedi. Fenerbahçe eski başkanı Şen ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir an evvel ödeme dengelerini kontrol altına alırlarsa da Türk futbolunun süratle ilerleme kaydedeceğini ifade etti.