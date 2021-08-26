Ali Saydam: Sosyal medya bu hâliyle kendi başına bırakılırsa iftira, yalan ve hakaretle yalnızca bireyleri değil, toplumları da hedef alabilen zararlı bir aygıttan öteye gidemeyecek

Yeni Şafak yazarı ve iletişim uzmanı Ali Saydam, bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar, yalan haber yayan ve yapanların ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen yeni sosyal medya düzenlemesini değerlendirdi.

Sosyal medya düzenlemesinin son derece gerekli olduğunu yazan Saydam, sosyal medyanın, temelde, ‘kötüye kullanıldığı’nı ifade etti.

“Netflix’te yayınlanan Social Dilemma belgeselini izleyenler, bu mecra üzerinde gençlerin maruz kaldığı zorbalığın onları nasıl bir çıkmaza ve bunalıma sürüklediğini hatırlayacaklardır” diyen Saydam, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin “Son Beş Yılda Türkiye’de Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya” araştırmasına göre; ‘yeni medya teknolojileri’ ve ‘sosyal medya’nın boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığını ifade etti.

Saydam şöyle devam etti:

Yalan-dolanın, dezenformasyonun, manipülasyonun bini bir para… Reuters Gazetecilik Enstitüsü’nün ‘Dijital Haber 2018’ raporuna göre; dünyada sahte habere en çok maruz kalan ülke, Türkiye… Üstelik yine uzmanların belirttiğine göre; yalan haberlerin yayılma hızı diğerlerinden altı kat daha fazla…

Son birkaç ay içinde sosyal medyanın bizi kaç kez yanılttığını bir düşünelim… Pandemi, aşı, orman yangınları için hayali yardım kampanyaları, sığınmacılarla ilgili uydurma görüntüler, haberler…

Sosyal medya bu hâliyle kendi başına bırakılırsa iftira, yalan ve hakaretle yalnızca bireyleri değil, manipülasyon, dezenformasyon ve misenformasyon ile toplumları da hedef alabilen zararlı bir aygıttan öteye gidemeyecek…

Oysa, araçların, teknolojik ürünlerin doğaları gereği iyi ya da kötü olmaları söz konusu bile değildir. Bunu belirleyen onların nasıl kullanıldığıdır. O nedenle, yukarıdaki son derece zararlı etkilerin en aza indirilebilmesi için medeni bir ülke olarak bizim de bazı düzenlemelere gitmemiz şart…”

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