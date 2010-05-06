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Ekonomi

Ali Sami Yen'in yeni ihalesi 24 Mayıs'ta

Toplu Konut İdaresi, İstanbul Şişli'deli Ali Sami Yen Stadı arazisi için 24 Mayıs 2010 tarihinde yeni bir ihale yapacak.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul  Şişli’deki Ali Sami Yen Stadı arazisi için
24 Mayıs 2010 tarihinde yeni bir ihale yapacağını açıkladı.


Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle yapılacak ihale için, istekliler, tekliflerini 24 Mayıs 2010 saat 15:30’a kadar teslim edecekler. İhale  evrakları ise aynı yerden 2 bin TL’ye alınacak. Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilerle 28 Mayıs’ta ikinci oturum yapılacak. 34.6 dönümlük araziyi 16 Nisan 2010’da açık artırmayla satışa çıkarmış ve Aşçıoğlu İnşaat-Nurol İnşaat Ortak Girişimi 416.5 milyon lira ile en yüksek teklifi vermişti. Ancak, İdare, önerilen miktarı iyi bulmasına rağmen daha fazla gelire ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ihaleyi iptal etmişti. Aşçıoğlu’nun sahibi Yaşar Aşçıoğlu ise ihalenin yenilenmesi durumunda tekrar katılımcı olacağını kaydetmişti.

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