-ALİ SAMİ YEN'İN KOLTUKLARI SATILACAK İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Galatasaray'ın 47 yıllık stadyumu Ali Sami Yen'deki koltukların tamamı sökülerek, Yataş tarafından üretilen ilave modülle GS Store mağazaları ile Yataş'ın dağıtım kanallarında satılacak. Yataş'tan yapılan yazılı açıklamada, Ali Sami Yen'in geçtiğimiz günlerde yapılan ''şöhretler karması'' maçıyla Galatasaray camiasına veda ettiği hatırlatılarak, stadyum koltuklarının tamamının söküldükten sonra Yataş tarafından üretilen ilave bir modülle GS Store mağazalarında satışa sunulacağı, üzerinde Galatasaray logosunun yanı sıra ''Ali Sami Yen Sonsuza Kadar'' ibaresinin de bulunacağı koltukların özel bir sertifika ile sahiplerine teslim edileceği kaydedildi. Açıklamada, mart ayından itibaren satışa sunulacak olan koltuklara düşük fiyatlarla Galatasaray Store'ların yanı sıra Türkiye genelindeki Yataş dağıtım kanallarından da erişebileceği bildirildi. Yataş Kurum ve Marka Yöneticisi Serhan Altop, Galatasaray camiasından koltuk projesini duyduklarında böyle bir camia ile işbirliği yapmaktan son derece memnuniyet duyacaklarını dile getirdiklerini belirterek, karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından başlattıkları projede öncelikle tasarım ekibinin çizimleri doğrultusunda koltukların nasıl sunulacağına karar verdiklerini ve en uygun tasarımı seçtiklerini ifade etti.