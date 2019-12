-ALİ SAMİ YEN'E VEDA ŞARKISI İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Beypazarı Şekerspor arasında 11 Ocak Salı günü yapılacak maçla birlikte vedaya hazırlanan Ali Sami Yen Stadı için bestelenen ''Veda'' şarkısını, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat tanıttı. Polat, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeni üyelerin tanıtımı için düzenlenen törende, ''Veda'' şarkısını sarı-kırmızılı camiaya ilk kez tanıtırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Aykut Gürel tarafından bestelenip düzenlenen ve Leman Sam tarafından seslendirilen ''Anladım'' şarkısı, Ali Sami Yen Stadı'na veda programı kapsamında Zeynep Talu Çetinsoy tarafından tekrar uyarlandı. Şarkıyı Barbaros Büyükakkan seslendirdi. Şarkını sözleri şöyle: Ali Sami Yen'e Veda Bu gece son gece Ali Sami Yen'de Son defa burdayız el ele Yuvadan uçuyor Cim Bom bu gece Bu gece veda ediyoruz evimize Hep yaşayacak kalplerde Zaferlerle dolu kırkyedi sene Biz burda güldük, burda ağladık Bu sahada bir tarih yazdık Yer gök sarı kırmızıydı Tek yürek olduk dalgalandık Hoşçakal deme vakti geldi Çok şey borçluyuz Ali Sami Yen'e Galatasaray efsanesi Yaşayacak her zaman her yerde Anladım ki Cim Bom'um hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki Aslan'ım hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Anladım ki Cim Bom'um hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki Aslan'ım hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar şanlı şerefli değil