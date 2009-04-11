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Spor

Ali Sami Yen’e veda kombineleri 15 Nisan’da

11 Nisan 2009 15:27

Galatasaray'da, 2009-2010 sezonu kombine kart satışları 15 Nisan Çarşamba günü başlıyor.

Kulübün resmi internet sitesinde "Veda sezonunda Ali Sami Yen'e son davet" başlığıyla yapılan açıklamada, kombine kart satışlarının Ali Sami Yen Stadı VIP tribünde hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, taraftarları Ali Sami Yen Stadı'ndaki son sezonda kombine kart almaya davet edilirken, şöyle denildi.

"Futbol takımımızın destanlar yazdığı, tüm dünyanın zihnine çıkmayacak şekilde Galatasaray isminin kazındığı Ali Sami Yen Stadı'nda oynayacağımız son sezonun kombine bilet satışları başlıyor. Galatasaray, veda sezonuna yakışır yeni başarılar için, Türkiye'de ve Avrupa'da sonuna kadar devam ettireceği mücadele ruhunu bugünden vaat ediyor.

Galatasaray, büyük taraftarını yeni sezonda emektar stadımızdaki yerini son kez bugünden ayırmaya çağırıyor. Birlikte sevinmek ve tüm hedeflerimize ulaşmak için ve zaferlere tanıklık edebilmek, Ali Sami Yen Stadı'nın veda sezonunda 'ben de oradaydım' diyebilmek için; tribündeki yerinizi bugünden alın."

Bu arada, numaralı tribün kombine kartı alan taraftarların, Galatasaray Dergisi'ne 1 yıllık ücretsiz abone olacağı ve mayıs ayı başında satışına başlanacak Türk Telekom Arena locaları ve VIP koltukları kombine kartlarına öncelikli sahip olma avantajını elde edeceklerin bildirildi.

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