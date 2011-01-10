-ALİ SAMİ YEN'E VEDA GECESİ ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası maçıyla Galatasaray'a son kez ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Stadı'nın veda gecesinde oynanacak gösteri maçında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da forma giyecek. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Beypazarı Şekerspor karşılaşmasından önce yapılacak gösteri maçında sahaya çıkacak ünlüler karmasında, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın yanı sıra bir çok tanınmış isim yer alacak. Saat 18.30'da başlayacak gösteri maçında, takımlarda şu isimler yer alacak: Parçalı forma: Umut Oran, Adnan Polat, Salih Sayar, Semih Yaban, Sabit Sır, Tayfun Hut, Abbas Yaşar, Yusuf Altuntaş, Taner Alpak, Orhan Atik, Osman Akyol, İlyas Kahraman, Ahmet Çakır, Cihat Arslan, Mehmet Aydın, Metin Yıldız, Kemal Yıldırım, Murat Kandil, İbrahim Sokullu, Adnan Aydın, Adnan Esen, Tarık Hosic, Tanju Çolak, Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Feti Okuroğlu, Savaş Koç, Tugay Kerimoğlu. Teknik direktör: Cevat Güler, Ahmet Akcan,Öner Kılıç Mercan forma: Alp Yalman, Hayrettin Demirbaş, Bahattin Demircan, Fadıl Koşutan, Sefer Karaer, Turgay Kazancı, Faruk Ölçer, Erhan Önal, Vedat İnceefe, Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Gürcan Aday, Cengiz Yazıcıoğlu, Turgay Aksu, Okan Buruk, Muhammet Altıntaş, Arif Erdem, Hakan Şükür, Metin Çekiçler, Cevat Prekazi, Saffet Akyüz, Mirsat Kovacevic, İlyas Tüfekçi, Murat İnan, Hamza Hamzaoğlu Teknik direktör: Bülent Ünder, Müfit Erkasap, Eser Özaltındere.