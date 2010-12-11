-ALi SAMi YEN'E BURUK VEDA İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Galatasaray'ı 2-0 yendi. 48. dakikada Barış'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda, top yandan auta gitti. 57. dakikada Pino, Mehmet Batdal'ın ceza sahası dışında önüne indirdiği topa sert vururken, kaleci Serdar son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 61. dakikada Pino'nun ceza sahası dışında soldan vuruşunda kaleci Serdar, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Çağlar, dönen topa ceza sahası dışında yerden sert vurdu. Serdar bu kez meşin yuvarlağı kornere attı. 63. dakikada Hurşut'un sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ufuk'ta kaldı. 68. dakikada Neill'in soldan ortasında ceza sahasında arka direkte iyi yükselen Gökhan Zan, kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti. 71. dakikada Cem Can'ın ceza sahası dışından kaleye sert vuruşunda, top kaleci Ufuk'ta kaldı. 76. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Arda'nın yakın mesafeden vuruşunda, top kaleci Serdar'dan döndü. 86. dakikada Arda'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında Aydın'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti. Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Yunus Yıldırım xx, İsmail Köse xx, Ali Saygın Ögel xx Galatasaray: Ufuk x, Sabri x (Dk. 55 Arda xx), Neill xx, Gökhan Zan x, Hakan x (Dk. 46 Çağlar x), Cana x, Ayhan x, Barış x, Aydın x, Kewell x (Dk. 46 Mehmet Batdal x), Pino x Gençlerbirliği: Serdar xxx, Orhan xxx, Aykut xxx, Kulusic xx, Murat xx, Cem Can xx, Oktay xx, Serkan xx (Dk. 80 Mehmet Akgün x), Hurşut xxx, Soner xx (Dk. 69 Alparslan x), Billy Mehmet xx (Dk. 90+1 Balaj ?) Goller: Dk. 1 Hurşut, Dk. 26 Orhan (Gençlerbirliği) Sarı kartlar: Dk. 38 Orhan (Gençlerbirliği), Dk. 62 Pino, Dk. 72 Gökhan Zan (Galatasaray)