-ALİ SAMİ YEN'DE VEDA MAÇI 11 OCAKTA İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Galatasaray Futbol Takımı, kulüp tarihinde ve taraftarların kalbinde çok özel bir yeri olan Ali Sami Yen Stadı'na son kez, 11 Ocak 2011 Salı akşamı Beypazarı Şekerspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Ali Sami Yen Stadı'ndan yapılacak ''veda maçı'' öncesi ve sonrası için program hazırlıyor. Galatasaray taraftarlarının o geceye özel hazırlıklarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek veda programının, Ali Sami Yen Stadı'na yakışır bir zenginlikte ve görkemde olacağı açıklandı. Çalışmaları bir süredir devam etmekte olan veda programının, ayrıntıları kesinleştiğinde resmi site aracılığıyla duyurulacağı bildirildi. Ali Sami Yen Stadı veda programının ardından, daha sonra belirlenecek bir tarihte yeni stat Türk Telekom Arena'nın açılış töreni gerçekleştirilecek. Öte yandan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçını 11 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile yapacak.