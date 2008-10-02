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Spor

Ali Sami Yen'de tur gecesi

Bu akşam saat 20.00'de UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Galatasaray, Ali Sami Yen'de Bellizona karşısında galibiyet arayacak.

02 Ekim 2008 03:00

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Galatasaray, Bellizona karşısında galibiyet arayacak.

Nasıl tur atlar?İsviçre’deki ilk karşılaşmadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Galatasaray’ın alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, Cim-Bom’u gruplara taşıyacak. 1-0, 2-1 ve 3-2 gibi tek farklı yenilgiler de turu Galatasaray’a getirecek. 4-3’lük mağlubiyet maçı uzatacak. Bunun dışında kalan tek (5-4, 6-5 v.b. gibi) ve daha farklı yenilgiler, Aslan’ı UEFA Kupası dışında tutacak.

GALATASARAY

Sanctis
Meira
Servet
Sabri (Serkan)
H.Balta
M.Topal
Ayhan
Arda
Kewell (Volkan)
Lincoln
Baros


BELLİNZONA

Grifti
Mangiarrati
La Rocca
Siqueira
Bernardet
Wahab
Rivera
Gürkan
Ferrazza
Kalu
Lustrinelli

STAT: Ali Sami Yen
SAAT: 20.00
YAYIN: D Spor
HAKEM: Aleksei Nikolaev (Rusya)

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