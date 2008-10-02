Ali Sami Yen'de tur gecesi

UEFA Kupası 1. tur rövanşına çıkan Galatasaray, Bellizona karşısında galibiyet arayacak.



Nasıl tur atlar?İsviçre’deki ilk karşılaşmadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Galatasaray’ın alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik, Cim-Bom’u gruplara taşıyacak. 1-0, 2-1 ve 3-2 gibi tek farklı yenilgiler de turu Galatasaray’a getirecek. 4-3’lük mağlubiyet maçı uzatacak. Bunun dışında kalan tek (5-4, 6-5 v.b. gibi) ve daha farklı yenilgiler, Aslan’ı UEFA Kupası dışında tutacak.



GALATASARAY



Sanctis

Meira

Servet

Sabri (Serkan)

H.Balta

M.Topal

Ayhan

Arda

Kewell (Volkan)

Lincoln

Baros





BELLİNZONA



Grifti

Mangiarrati

La Rocca

Siqueira

Bernardet

Wahab

Rivera

Gürkan

Ferrazza

Kalu

Lustrinelli



STAT: Ali Sami Yen

SAAT: 20.00

YAYIN: D Spor

HAKEM: Aleksei Nikolaev (Rusya)

