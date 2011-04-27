T24 - Ali Sami Yen'de son gol yargıdan Yeni proje için yıkım işlemlerine devam ederken mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı geldi.





Aşçıoğlu ve Torunlar, Ali Sami Yen Stadı'nda yeni proje için yıkım işlemlerine devam ederken mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı geldi. Proje başlamadan durdu.



CHP Şişli Belediye Meclis üyeleri, bodrumların emsal dışında kaldığını öne sürerek projeyi yargıya taşıdı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de imar planıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı.



Mahkeme kararı önceki gün eline geçen TOKİ hemen itiraz sürecini başlattı. TOKİ, yeni bir plan hazırlığına gitme çalışmalarına başlarken, Aşçıoğlu ve Torunlar son gelişme karşısında şaşkın.



Ali Sami Yen Stadı’nın yıkımı neredeyse tamamlanacak; ancak arsada yapılacak yeni projenin önüne engel çıktı. CHP Şişli Belediye Meclisi üyeleri Dursun Çaltı, Hıdır Tanrıverdi, Muharrem Çatalkaya, Harütün Arif Güneş, Selahattin Engez, Canan Şahin ve Nazım Bülbülkaya’nın açtığı dava sonucu, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, arsanın 2 Nisan 2010’da tasdik edilen imar planına yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldı. Plan notlarındaki 4a ve 8’inci maddelerin hukuka aykırı olduğu yönünde karar veren mahkeme, bu uygulamanın gerçekleşmesi halinde, telafisi güç ve olanaksız zararlar doğuracağı sonucuna vardığını bildirdi.





Bodrum katları emsal dışı



Bodrum katların emsale dahil edilmediği planda, 2.50 olan emsalin, bu şekilde 4.50’ye yükseltildiği ve inşaat hakkını yüzde 80 artırdığı ifade edilen kararda, “İmar ve otopark yönetmelikleri gereği, uyuşmazlığa konu plan tadilatlarının 4a ve 8. maddeleriyle çerçevesi oluşturulmaya çalışıldığı gibi, 1’nci ve 2’inci bodrum katların hem ticaret olarak kullanılıp hem emsal hesabı harici tutulmaları mümkün değil” denildi.





"Mücadele ederiz olmazsa planı yeniden yaparız"



Mahkemenin 17 Mart 2011 tarihli kararına ilişkin bilgi aldığımız TOKİ yetkilileri, kararın kendilerine önceki gün ulaştığını belirterek, ilgili mahkemeye itirazda bulunulduğunu belirtti. Yetkililer, “Mahkeme buna karşın yürütmeyi durdurma kararında ısrar ederse Danıştay’a gideriz. Oradan da sonuç alınmazsa, iptal gerekçelerini dikkate alarak yeni bir plan hazırlığına gireriz” dedi. TOKİ’nin son hasılat paylaşımı ihalesini geçen yıl yaptığı Ali Sami Yen Stadı arsasını TOKİ’ye 1.2 milyar liralık toplam gelir üzerinden 475 milyon liralık pay öneren Aşçıoğlu İnşaat kazanmıştı. Aşçıoğlu, daha sonra Torunlar ve Kapıcıoğlu İnşaat ile ortak olmuş ve çoğunluk hisse Torunlar’a geçmişti.





1 kat belediyeye ayrıldı



Projede yer altında 3 otopark katı ve 200 bin metrekare inşaat alanı ile 140 bin metrekare civarında satılabilir alan olması, 25 bin metrekarelik bir otopark katının belediyeye verilmesi planlanıyor.





"Uzarsa çok etkileniriz"



"Konuyla ilgili görüştüğümüz Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, “Ben de kararı bugün (dün) öğrendim. Deli olmamak işten değil. Bu ülkede yatırım yapmak ne kadar zor! Bu işe yürütmeyi durdurma kararı verecek kadar adaletsiz bir adalet sistemi olduğunu düşünmüyorum. Adalete güveniyorum” dedi. Torunlar Şirketler Grubu Başkanı Aziz Torun da “Son derece şaşkınız. Maalesef yazık oluyor. Zaman kaybı oluyor. Bu işin uzaması durumunda çok etkileniriz. Projemiz hazır. Satışa çıkacaktık. Nerede hata varsa inşallah karşılıklı olarak dönülür” diye konuştu.





