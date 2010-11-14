-ALİ SAMİ YEN'DE HÜZÜN İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Manisaspor'a 2-0 yenilerek, kötü gidişini sürdürdü. 53. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest atışta Elano'nun sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı. 60. dakikada Murat'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında Makukula'yı geçen top arka tarafta bulunan Isaac'ta kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 63. dakikada Ayhan'ın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken topu ceza sahasında kontrol eden Insua'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Recep'te kaldı. 66. dakikada Isaac'ın pasında müsait durumda topla buluşan Simpson, ceza sahasına girmek yerine vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı. 75. dakikada Isaac, ceza sahasında Cana'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Simpson, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak, takımını 2-0 öne geçirdi. 90+3. dakikada Misimovic'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda kaleci Recep, son anda topu kornere çeldi. Karşılaşma 2-0 Manisaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx Galatasaray: Ufuk x, Ali Turan x (Dk. 64 Misimovic x), Servet x, Neill xx, Insua x, Cana x (Dk. 77 Emre Çolak x), Ayhan x, Sabri xx, Elano x, Kewell x (Dk. 55 Mehmet Batdal x), Pino x Manisaspor: İlker xx (Dk. 46 Recep xx), Ömer xx, Dixon xx, Kalabane xx, Eren xx, Isaac xxx, Yiğit İncedemir xxx, Mehmet Güven xx, Murat xxx (Dk. 86 Semavi x), Simpson xxx, Makukula xxx (Dk. 70 Yiğit Gökoğlan xx) Goller: 32 Makukula, Dk. 76 Simpson (Penaltıdan) (Manisaspor) Sarı kartlar: Dk. 47 Yiğit İncedemir, Dk. 71 Mehmet Güven, Dk. 77 Yiğit Gökoğlan (Manisaspor)