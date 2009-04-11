Ali Sami Yen'de Galatasaray üstün



Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında yarınki derbi maçın yapılacağı Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmalarda, ev sahibi sarı-kırmızılıların ezeli rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.





Ezeli rakipler Mecidiyeköy'de şimdiye dek 44 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 19'unu ev sahibi Galatasaray, 10'unu ise konuk Fenerbahçe kazandı. Taraflar Ali Sami Yen Stadı'nda 15 kez de eşitliği bozamadı.



Mecidiyeköy'de ''Cim Bom''un toplam 58 golüne, ''Sarı Kanaryalar'' 45 golle yanıt verdi.



Ezeli rakipler, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 28 Ağustos 1966'da, Spor Toto Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mecidiyeköy'deki ilk randevu 1-1 eşitlikle sona erdi.





LİG MAÇLARINDA DA GALATASARAY ÖNDE



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Stadı'nda şimdiye dek ligde 30 maç yapıldı.



Mecidiyeköy'deki lig maçlarında ev sahibi Galatasaray 12, Fenerbahçe 9 galibiyet alırken, 9 maç da berabere sonuçlandı.



SON 10 RANDEVUDA FENERBAHÇE ÜSTÜN



Ezeli rakiplerin son 10 randevusunda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasındaki 6'sı Turkcell Süper Lig, 4'ü Fortis Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray 3 kez galip gelirken, bu süre içindeki sadece 1 maç berabere sonuçlandı.



6'sı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, 4'ü de Ali Sami Yen Stadı'nda olmak üzere, ezeli rekabette yapılan son 10 müsabakada Fenerbahçe'nin toplam 19 golüne, Galatasaray 10 golle yanıt verdi.



Bu arada, ezeli rekabetteki son 10 maçtan 8'inde Fenerbahçe rakibine en az 1 gol atarken, Galatasaray ise bu süre içindeki 3 maçta gol yollarında suskun kaldı.



Fenerbahçe, son 10 randevu içinde yer alan 6 Turkcell Süper Lig maçından 5'ini kazanırken, bu süre içinde sadece 1 kez kaybetti.



DERBİLERDE FENERBAHÇE FARKI



Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak derbi maç öncesi, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyete ihtiyacı bulunan Fenerbahçe'nin, ezeli



rakiplerine karşı son yıllarda lig derbilerinde büyük üstünlüğü göze çarpıyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ile yaptığı son 8 lig maçından 7'sini kazanıp, 1'ini yitirirken, Beşiktaş ile karşılaştığı son 7 lig derbisinden 5'ini galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Ezeli rakipleri ile yaptığı son 15 lig maçında sadece 1 kez yenilen, 12'sini kazanan, 2'sinde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 27 kez havalandırıp, kalesinde 10 gol gördü.