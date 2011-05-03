-ALİ SAMİ YEN'DE FACİAYA RAMAK KALMIŞ İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Arena Stadı'nda metreküpte 250 kilo demir varken, Ali Sami Yen Stadı'nda 57 kilo demir bulunduğunu belirterek, ''İnsanlar ölümden dönmüş'' dedi. Aşçıoğlu, yıkımı devam eden statta gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkım sırasında ''korkunç bir macerayla, korkunç bir görüntüyle'' karşılaşabileceğini düşündüğünü, ancak bu kadarını beklemediğini söyledi. Statta betonun kumdan yapıldığını, bu nedenle elle ufalanabildiğini ifade eden Aşçıoğlu, ''İçinde doğru dürüst demir ve statik hesabı olmayan, tamamen şansa, tamamen Allah yardımıyla bu bina yıkılmamış. Statikten, demirden hiçbir şey anlamamış olsanız bile buradakileri görünce anlarsınız. Fırıncı değilsiniz, ama taze ekmeği anlıyorsunuz. Onun gibi bir şey'' diye konuştu. -''10 KAT ZAYIF BİR BİNA''- Arena Stadı'nda metreküpünde 250 kilo demir kullanıldığını, burada ise 57 kilo demir bulunduğunu belirten Aşçıoğlu, ''Burada insanlar ölümden dönmüş. Demir olarak beşte biri, beton olarak beşte biri... Demek ki olması gerekenden 10 kat zayıf bir bina. 75 günde yıkacağımız Ali Sami Yen Stadı'nı 15 günde yıktık. Yani kağıt yırtar gibi yıkıyoruz. 1964 yılında yapılmasına rağmen kötü değil, çok kötü. Kötü, yanında iyi kalır'' dedi. Ali Sami Yen Stadı'nda kolonlarda kesme kuvvetini alan sargı donatılar olan etriyenin olması gerekenin çok altında bulunduğunu, demirin yükünü diğerine aktarmayı sağlayan uzatma kısmı pilyenin olmadığını ifade eden Aşçıoğlu, ''Çok önemli bir konu da yol tarafında 2 metre, Fulya tarafındaki alt kısmında 9 metre dolgu üzerine oturtulmuş'' diye konuştu. Stadın cadde kısmını yıkmak için üç gün zin aldıklarını, ancak 8 saatte yıktıklarını anlatan Aşçıoğlu, yıkımla ilgili bütün işlemlerin 15 güne kadar biteceğini bildirdi. Yaşar Aşçıoğlu, kendisine gecikme olup olmayacağına yönelik sorular geldiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bizim çok güçlü bir ortaklık yapımız var. Bundan dolayı geçen süreci absorbe edecek bir ortaklık yapımız var. Torunlar GYO pilot ortak. Torunlar'ın gücü belli. Onlar güç olarak bizden çok iyiler. Ama Aşçıoğlu da bugüne kadar Türkiye'de en kaliteli binaları yapmış firmaların başında gelir. Çok iyi bir ortaklık yapısı var. Bu ortaklık yapısında en kısa zamanda, en hızlı şekilde bu proje bitecek. Projenin yüzde 90'ına yakını yeşillik olacak. Burası, tüm Şişlililer'in sosyalleşeceği alan olacak.''