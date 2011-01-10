-ALİ SAMİ YEN VEDA EDİYOR İSTANBUL (A.A) -10.01.2011 - Türk sporunun hizmetine 47 yıl önce giren Ali Sami Yen Stadı, yarın oynanacak Galatasaray-Beypazarı Şekerspor maçının ardından veda edecek. Ali Sami Yen Stadı'nın açılışı, Türkiye ile Bulgaristan arasında 20 Aralık 1964 yılında oynanan özel karşılaşmayla yapılmış, 35 bin kişilik kapasitesinin üzerinde sporseverin izlediği karşılaşma öncesinde olaylar yaşanmış, bir seyyar satıcının tezgahının parlaması nedeniyle çıkan panikte taraftarlar tribünlerden atlamış, ezilme tehlikesi yaşamış ve 81 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in adı verilen stat, o günkü fiyatlarla 16 milyon 248 bin 707 TL'ye malolmuştu. -1964-1972 YILLARINDA 3 ŞAMPİYONLUK- 1964 yılına kadar kendi stadı olmadan maçlarını oynayan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nın, 1972 yılında Boğaziçi Köprüsü'nün yapımı çalışmaları çerçevesinde Mecidiyeköy Viyadüğü'nün inşası nedeniyle kapanmasına kadar, 8 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Ali Sami Yen Stadı, 1972 yılından 1980 yılına kadar kapalı kaldı. Stat, bu dönemde oldukça bakımsız kalırken, Ali Sami Yen Stadı 1980 yılı Aralık ayında yeniden açıldı. Çimlerinde yaşanan sorun nedeniyle 1993-84 sezonun ardından bakıma alınan stat, 1986-87 sezonunun başıyla birlikte yeniden açıldı. 1997 yılında Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nın yerinde yapılacak yeni stat projesini açıklarken, o tarihten sonra bir türlü bu proje 2011 yılına kadar hayata geçirilemedi. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılması amacıyla, 2003-2004 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşınmış, ancak olumsuz şartlar yüzünden alınan başarısız sonuçlar nedeniyle, bir sezon sonra yeniden geri dönülmüştü. -ALİ SAMİ YEN STADI'NDA AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARILAR- Galatasaray, 1990'lı yılların başından itibaren Ali Sami Yen Stadı'nda Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadı'nda, Real Madrid, AC Milan, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Liverpool, Paris Saint Germain, Glasgow Rangers, PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın ünlü takımlarını yenmeyi başardı. -SON MAÇLAR KÖTÜ BİTTİ- Galatasaray, Ali Sami Yen'e veda ederken bu sahada oynadığı Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son derbi maçları kaybetti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Ali Sami Yen Stadı'nda 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı da 2-1 yenilgiyle tamamladı. ''Cim bom'', yarın kepenklerini indirecek statda, son oynadığı lig maçında da Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda Avrupa'da son oynadığı karşılaşmayı da kazanamadı. Galatasaray, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2-2 berabere kalmıştı. Çok sayıda milli maça sahne olan Ali Sami Yen Stadı'nda son oynanan karşılaşmada, Türkiye, İspanya'ya 2-1 mağlup olmuştu. -(A) MİLLİ MAÇLAR- (A) Milli Futbol Takımı, yarın veda edecek olan Ali Sami Yen Stadı'nda toplam 28 maç yaptı. 20 Aralık 1964 tarihinde Bulgaristan ile oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan özel maçla birlikte bu statta ilk kez sahaya çıkan (A) Milli Futbol Takımı, Mecidiyeköy'de yaptığı toplam 28 milli maçta, 13 galibiyet, 11 yenilgi ve 4 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip, 24'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı 28 milli maçta toplam 56 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü. Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı ilk 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve bu statta ilk galibiyetini 1983 yılında elde eden Türk Milli Takımı, Mecidiyeköy'deki son randevusunda ise 1 Nisan 2009 tarihinde, 2010 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya'ya 2-1 yenilmişti. (A) Milli Futbol Takımı'nın Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığı maçlar şöyle: Tarih Organizasyon Rakip Sonuç ---------- ------------ ----------- ----- 20.12.1964 Özel Bulgaristan 0 - 0 09.10.1965 Dün.Kup.Ele.Gru. Çekoslavakya 0 - 6 01.02.1967 Avr.Şam.Ele.Gru. İspanya 0 - 0 16.11.1969 Dün.Kup.Ele.Gru SSCB 1 - 3 15.04.1981 Dün.Kup.Ele.Gru Çekoslavakya 0 - 3 22.12.1982 Özel Bulgaristan 0 - 1 29.01.1983 Özel Romanya 1 - 1 16.11.1983 Avr.Şam.Ele.Gru. Avusturya 3 - 1 29.04.1987 Avr.Şam.Ele.Gru. Doğu Almanya 3 - 1 25.10.1989 Dün.Kup.Ele.Gru. Avusturya 3 - 0 12.10.1994 Avr.Şam.Ele.Gru. İzlanda 5 - 0 14.12.1994 Avr.Şam.Ele.Gru. İsviçre 1 - 2 10.11.1996 Dün.Kup.Ele.Gru. San Marino 7 - 0 30.04.1997 Dün.Kup.Ele.Gru. Belçika 1 - 3 20.08.1997 Dün.Kup.Ele.Gru. Galler 6 - 4 05.09.1998 Avr.Şam.Ele.Gru. Kuzey İrlanda 3 - 0 14.10.1998 Avr.Şam.Ele.Gru. Finlandiya 1 - 3 27.03.1999 Avr.Şam.Ele.Gru. Moldova 2 - 0 23.02.2000 Özel Norveç 0 - 2 02.09.2000 Dün.Kup.Ele.Gru. Moldova 2 - 0 24.03.2001 Dün.Kup.Ele.Gru. Slovakya 1 - 1 05.09.2001 Dün.Kup.Ele.Gru. İsveç 1 - 2 14.11.2001 Dün.Kup. Baraj Avusturya 5 - 0 07.09.2002 Avr.Şam.Ele.Gru. Slovakya 3 - 0 16.10.2002 Avr.Şam.Ele.Gru. Liechtenstein 5 - 0 17.10.2007 Avr.Şam.Ele.Gru. Yunanistan 0 - 1 21.11.2007 Avr.Şam.Ele.Gru. Bosna-Hersek 1 - 0 01.04.2009 Dün.Kup.Ele.Gru. İspanya 1 - 2 -GALATASARAY-FENERBAHÇE- Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Stadı'nda toplam 46 kez karşılaştı. Mecidiyeköy'deki derbilerden 19'unu Galatasaray, 11'ini Fenerbahçe kazandı. Taraflar Ali Sami Yen Stadı'nda 16 kez de eşitliği bozamadı. ''Cim Bom''un toplam 58 golüne, ''Sarı Kanaryalar'' 46 golle yanıt verdi. Ezeli rakipler, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 28 Ağustos 1966'da, Spor Toto Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mecidiyeköy'deki ilk randevu 1-1 eşitlikle sona erdi. 28 Mart 2010 tarihinde oynanan son maçta ise Fenerbahçe, Süper Lig'de rakibini 1-0 mağlup etti. -GALATASARAY-BEŞİKTAŞ- Galatasaray, diğer ezeli rakibi Beşiktaş ile Ali Sami Yen Stadı'nda toplam 52 kez karşı karşıya geldi. Mecidiyeköy'deki derbilerde Galatasaray 18, Beşiktaş 11 kez galip geldi, 23 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Mecidiyeköy'de yapılan maçlarda Galatasaray'ın toplam 64 golüne, Beşiktaş 58 golle yanıt verdi. Galatasaray ile Beşiktaş, Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez 9 Ekim 1966 tarihinde lig maçında karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 bitti. Son maç ise 28 Kasım 2010 tarihinde yapıldı ve ligdeki derbide gülen taraf 2-1'lık sonuçla Beşiktaş oldu.