-ALİ SAMİ YEN STADI'NA VEDA İSTANBUL (A.A)- 11.01.2011 - Açılışı 47 yıl önce Türkiye-Bulgaristan milli maçıyla yapılan Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maç olacak Galatasaray-Beypazarı Şekerspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde etkinlikler düzenlendi. ''Ali Sami Yen Stadı'na veda'' dolayısıyla düzenlenen organizasyon, şöhretler maçıyla başladı. Başkan Adnan Polat ve eski başkanlardan Alp Yalman'ın kaptanlık yaptığı şöhretler maçında, sarı-kırmızılı formayı geçmişte giymiş ve alınan başarılarda büyük katkı sağlamış futbolcular yer aldı. Hakemliğini eski ünlü hakemlerden Yusuf Namoğlu'nun yaptığı maçta, Adnan Polat, memleketi Erzurum'un plaka numarası olan 25 numaralı formayla mücadele etti. Maçta Teknik Direktör Gheorghe Hagi de forma giyerken, taraftarlar geçmişin ünlü futbolcularından Prekazi'yi tribünlere çağırıp alkışladılar. Başkanlar Polat ve Yalman 5'er dakika forma giydiği maçta, Hakan Şükür, Arif Erdem'in pasıyla güzel bir gol atarken, geçmiş günlerini hatırlattı. Parçalı formalı takım Savaş Koç 2, Tanju Çolak 2, İlyas Kahraman 2 ve Murat İnan'ın (kendi kalesine) golleriyle mercan formalı takımı 7-3 mağlup etti. Mercan formalı takımın gollerini Hakan Şükür, Turgay Aksu ve Cevat Prekazi kaydetti. Maçta Tanju Çolak bir penaltı atışından yararlanamadı. Şöhretler maçı öncesinde kapalı tribünde yer alan bir grup taraftar, ''Adnan Polat takımı buraya getir'' diyerek sevgi gösterilerinde bulundular. Maçta eski dostlar da buluşurken özellikle Arif, Tugay ve Hamza saha içinde hasret giderdiler. Taraftarlar Hakan Şükür'e de ilgi gösterirken, eski futbolcu formasını tribünlere attı. -POLAT'A SOĞUK DUŞ- Şöhretler maçı öncesinde kapalı tribündeki taraftarların tribüne çağırdığı Başkan Adnan Polat, saha ortasında yaptığı konuşmada ise bazı taraftar grupları tarafından protesto edildi. Polat, eski başkanlarından Selahaddin Beyazıt ile kol kola sahanın ortasına gelip, veda konuşması yaptı. ''Bugün çok hüzünlü bir gün'' diyerek konuşmasına başlayan Polat, ''Bugün bütün gönlümüzü, kalbimizi verdiğimiz, hayatımızı geçirdiğimiz Ali Sami Yen'imizden ayrılıyoruz. Ancak burası bizim gönlümüzde, ruhumuzda ilelebet kalacaktır. Burayı bu hale getiren sizlersiniz, bunu unutmayacağız. Hepinize elveda diyoruz'' ifadelerini kullandı. Polat, bu konuşması sırasında taraftarların protestosuna maruz kaldı. Bir grup taraftar Polat'ı ıslıklayarak ilk yarıdaki kötü sonuçlar nedeniyle protesto etti. Bu sırada statta müzik sesi artırılarak protestoların duyulmasının engellenmeye çalışıldığı görüldü. Eski başkanlardan Beyazıt ise bugün kulübün zaferle örülmüş tarihinde bir dönemi daha kapatıp, yeni bir döneme hazırlandıklarını kaydederek, şunları söyledi: ''Evimiz gibi sevdiğimiz, bir mabet saydığımız, sevinçleri, acıları, zaferleri, kederleri yaşadığımız yuvamızda son günümüz. Bugün onun kapısını saygıyla, biraz da kederle kapatacağız ve Galatasaray tarihinde yeni bir dönemin kapasını açacağız. Unutmayın unutturmayın. Bizleri 46 yıl bu stat bağrında taşıdı. Galatasarayımız bu statta o kadar büyüdü ki buraya sığamaz oldu. Bizi buralara taşıyan büyüten Ali Sami Yen Stadı'na veda ediyoruz. Bu stadın temelleri atıldığında, buraları şehrin dışında kuş uçmaz kervan geçmez bir kırsaldı. Bu kadar yere kim nasıl gelir dediler. O günlerde yöneticiler cesur bir karar verdiler ve bunda ısrar ettiler o büyüklerimize teşekkür borçluyuz.'' Polat'ı yuhalayan taraftarlar, Selahaddin Beyazıt'ı ise alkışladılar. -IŞIK VE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ, DANS ŞOV- Veda gecesi etkinliklerinde daha sonra muhteşem ışık gösterileri ve dans şov gerçekleştirildi. Sunuculuğunu DJ Hopdedik Ayhan'ın yaptığı gecede yüzlerce dansçı, yaptıkları gösteriyle stada gelen taraftarların beğenisini kazandı. Gecede Galatasaray'ın tarihi başarıları, ünlü sanatçı Zeki Alasya'nın anlatımıyla bir kez daha ekranlardan izlettirildi. Konfeti şovun da yapıldığı gecede, atılan havai fişekler taraftarları coşturdu. -TRİBÜNLER KOLTUKSUZ- Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadı'nın koltuklarını satma projesi nedeniyle, maç öncesinde stadın tribünlerinin koltukları söküldü. Stada alınan taraftarlar, bu maç için dağıtılan ve üzerinde ''Ali Sami Yen sonsuza kadar'' yazılı sarı-kırmızılı minderlerin üzerine oturdular. -PANKARTLARLA VEDA ETTİLER- Galatasaraylı taraftarlar Ali Sami Yen'in veda gecesini pankartlarla süslediler. Taraftarlar tribünlere, ''Gömelim seni tarihe desem sığmazsın'', ''Anılardır seni yaşatacak'', ''Hatıralar yıkılmaz, bu cehennem son bulmaz'', ''Çektiysen kahrımı, helal et hakkını. Zorlu sevdam hoşça kal'' yazılı pankartlar astılar. -NOTLAR- -Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, Başkan Adnan Polat'a telkari gümüşünden yapılmış aslan heykelciği hediye etti. -Galatasaray'ın Neuchatel Xamax'ı 3-0'ın rövanşında 5-0 yenerek Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçın görüntüleri, saha içine konulan dev televizyon ekranlarından taraftarlara izletildi. Daha sonra maçın kahramanlarından Prekazi, Tanju ve Cüneyt Tanman anılarını anlattılar. -Veda gecesinde eski başkanlardan Ali Tanrıyar, Ali Uras, Faruk Süren ve Mehmet Cansun da hazır bulundu. -Veda gecesine Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Fatih Terim de katıldı.