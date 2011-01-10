-ALİ SAMİ YEN STADI İÇİN ÖZEL VEDA PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Galatasaray Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beypazarı Şekerspor karşılaşmasıyla son kez maç yapılacak Ali Sami Yen Stadı için özel bir veda programı hazırladı. Toplam 6 saat sürecek olan organizasyonun, saat 18.00'de Galatasaray Efsaneleri maçıyla başlayacağı belirtilirken, 1 saat sürecek karşılaşmada, sarı-kırmızılı camianın pek çok önemli başarısında emeği geçen efsane isimlerin, parçalı forma ve mercan formalı iki takım halinde Ali Sami Yen Stadı'nın çimlerine çıkacakları aktarıldı. Şöhretler maçının ardından saat 19.30'dan itibaren, Galatasaraylı DJ Ayhan Güngör'ün (Hopdedik Ayhan) sunacağı gösterilerin start alacağı ifade edildi. Ali Sami Yen'de geçen yıllar, elde edilen başarılar ve unutulmaz maçların, hazırlanan belgesellerle stadın 3 tarafına kurulan LED ekranlarda gösterileceği, teknolojik efektlerin yanı sıra payro efektlerle güçlendirilen atmosferde konuşmaların yapılacağı vurgulandı. Saat 21.30'da başlayacak Galatasaray-Beypazarı Şekerspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından veda programının ikinci bölümüne başlanacağı aktarıldı. Son bölümde özel hazırlanan veda şarkısı seslendirilip, yine özel hazırlanan bir belgeselin gösterileceği, sürpriz bir Galatasaraylı'nın, Galatasaray Lisesi izcileriyle birlikte bir şiir okuyacağı kaydedildi. Organizasyonun sonunda payro efektler eşliğinde tüm stadın katılacağı geri sayımla emektar stat Ali Sami Yen'e veda edileceği duyuruldu.