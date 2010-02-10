Ali Sami Yen satılıyor

T24 - Galatasaray’ın Seyrantepe’deki stadyumun tapusunun kendilerine verilmesi koşuluyla vazgeçtiği intifa hakkı için Ali Sami Yen arsasında ihaleye çıkılacak. TOKİ, ihaleyi bu hafta, en geç gelecek hafta içinde içinde gerçekleştirmeyi planlıyor.





Milliyet gazetesinin haberine göre, konumunun yanı sıra etrafında yaya trafiğinin olması ve planda tadilat yapılarak içine otopark yapılacak bir konuma da getirilmesi, arsanın fiyatının Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü ve İETT’nin Levent’teki arsalarını geride bırakacağını ortaya koyuyor.



İhaleyi, yetiştirebilirlerse bu hafta, ama en geç gelecek hafta içinde gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, şöyle konuştu:



“İhalede önceliği satışa vereceğiz. Şartlara bakacağız. Burası, İstanbul’un en değerli arsası. İstediğimiz parayı bu ortamda verecek şirket çıkarsa hemen satarız. Veremezlerse hasılat paylaşımı yöntemiyle gelecek ay yeniden ihaleye çıkarız” dedi.



İhaleyi katılacak şirketin finansal yapısının çok güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, ortaya çıkabilecek rakamlar hakkında da öngörülerde bulundu. Bayraktar, “Rayiç fiyat ödenecek olsa 34 bin metrekarelik arsa için neredeyse 1 milyar doların gözden çıkarılması gerekiyor. En az 200 milyon dolar da inşaata harcanacak. Nereden bakarsanız bakın 1.2 milyar dolarlık bir ihale söz konusu. Metrekare bazında ve toplam fiyatta Cumhuriyet tarihinin en büyük arsa satış ihalesi olacak.



Toplam rakamın Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü ihalesini ve Levent İETT arsası ihalesini geçmesi gerekiyor. İki arsanın da etrafında yaya trafiği yoktu. Bu arsanın etrafında yaya trafiği var. Ayrıca arsayı alan dev bir otopark yapabilecek. Bu otopark sayesinde Mecidiyeköy’ün otopark sorunu çözülecek” dedi.



Ali Sami Yen’in planında yaptıkları tadilatın da altını çizen Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülecek bu yeni planın 10 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdığını belirterek, bu değişiklikle ihaleyi kazananın Mecidiyeköy‘ün merkezine park yapabileceğini vurguladı.



İhaleyi kazanan şirketin yeri teslim almasından sonra projeyi geliştirebilmesi için yaklaşık 6 aylık süresi olacağını ifade eden Bayraktar, “Şirket, bu süreyi proje hazırlayarak geçirecek. Şirketin, ödediği parayı çıkarabilmesi için çok iyi bir proje yapması gerekiyor” dedi.





İstanbul'un en yüksek binası yapılabilir



35 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan Ali Sami Yen Stadyumu’nun arsasında imar izni 2.5 emsal. Buna göre ihaleyi kazanan bu dev arsa üzerine, bodrumlar hariç 87 bin metrekare alanlı ofis ve konut yapabilecek. Bodrumlar da dahil edildiğinde inşaat alanı 300 bin metrekareye kadar çıkabilecek. Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, arsa üzerine yapılacak binada yükseklik serbest. Bu, kazananın istediği takdirde İstanbul’un en yüksek binasını inşa edebileceği anlamına geliyor.





3 dev ihaleyi geçmesine kesin gözüyle bakılıyor



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarına göre, Ali Sami Yen Stadyumu’nun arsa ihalesi, Cumhuriyet tarihinin en pahalısı olabilir. Bayraktar’ın beklentisi, fiyatların, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arsasını da Toprak Libadiye arsasını da geçeceği yönünde.





