Ali Sami Yen projesinde anlaşmazlık çıktı, kayyum atandı

Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisinin ortakları Torunlar GYO, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu arasındaki anlaşmazlığa çözüm arayan hakem kurulu, yönetime ‘kayyum’ atadı.



İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen arazisinin ortakları Torunlar GYO, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu arasındaki anlaşmazlığa çözüm arayan hakem kurulu, yönetime ‘kayyum’ atadı. Ortakların menfaatlerinin korunması için atanan kayyumda yeminli mali müşavir Nihat İncekara ve Avukat Halil İbrahim Koca yer alıyor.

Ali Sami Yen arazisine 1 milyar liralık proje inşa edecekken, anlaşmazlık yaşayan ve davalık olan ortaklık için mahkeme, taraflar arasındaki ihtilafın çözümü için Prof. Hasan İşgüzar, Prof. Mehmet Ali Erten ve Prof. Mehmet Demir’den oluşan hakem kurulu atamıştı. Atanan hakemler, ihtiyati tedbir kararı olarak kayyum atadı. Kayyuma da Yeminli Mali Müşavir Nihat İncekara ile Avukat Halil İbrahim Koca atandı. Ortaklığın menfaatlerinin korunması için kayyum kararı alındığı belirtilirken, ortaklar bir araya gelip usulüne uygun bir yönetim belirlerse kayyum düşecek.



Tek başına karar alabiliyor



Hakem Kurulu Başkanı Prof. Hasan İşgüzar, Torunlar GYO, Aşçıoğlu İnşaat ve Kapıcıoğlu İnşaat’ın kurduğu ortaklığın ‘adi ortaklık’ olduğunu belirterek, kayyum kararının gerekçesini şöyle anlattı:

“Taraflar kendi aralarında bir sözleşme yaparak, 5 kişiden oluşan bir icra kurulu belirlemiş ve yönetim bu 5 kişiye bırakılmış. Yönetimde Torunlar GYO’dan 3 kişi, Aşçıoğlu ve Kapıcıoğlu’dan ise birer kişi yer alıyor. Bu sözleşmede, icra kurulu toplantıları en az 4 kişi ile toplanabileceği ve davate rağmen yeterli katılım olmazsa 3 kişinin karar alabileceği belirlenmiş. İcra kurulunda Torunlar GYO’nun 3 temsilcisi bulunduğu göze alındığında, tek başına karar almasına olanak tanınmış.”



Yönetim hukuka uygun değil



Mevcut Borçlar Kanunu’nun 524'ncü maddesine göre, şirketlerde kararların ortakların katılımıyla alınabileceğini ve burada ortakların hisse oranının değil ortak sayısının dikkate alınacağını belirten İşgüzar, şöyle devam etti:

“Burada bir adi ortaklık var, limited ya da anonim şirket değiller. Yanlış da burada yapılıyor. Bu ortaklıkta hisse çoğunluğuna bakarak karar alınamaz. Bu yapı ile Torunlar GYO dışındaki diğer ortakların menfaati sağlanamaz. Hal böyle olunca, kurulumuz ortaklığın menfaati gereği yasaya uygun yeni bir yönetim oluşturuluncaya kadar tedbiren adi ortaklığa yönetim kayyumunun atanmasına karar verdi.”



Evrakları görme tedbiri



Kayyum atanması dışında bir karar daha aldıklarını söyleyen İşgüzar, “Ortakların, ortaklık merkezinde örnek, fotokopi ya da fotoğraf çekmeksizin inceleme yapabileceklerine dair bir karar alınmış. Bir ihtiyati tedbir kararı daha alarak, bütün ortakların tüm belgeleri görebileceği yönünde karar alındı” dedi.



Torunlar GYO kayyuma itiraz etti, heyet reddetti



Hürriyet Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre; Torunlar GYO, hakem heyetinin 30 Mayıs’ta verdiği ihtiyati tedbir kararına itiraz etti. İtirazları 13 Haziran tarihli toplantısında inceleyen hakem heyeti, “İcra kurulunda 3 üye ile temsil edilen Torunlar GYO’ya diğer ortaklardan hiçbirisinin katılımı olmaksızın tek başına karar alma yetkisi verilmiştir. Ortaklığın menfaati gereği, bu konuda ortaklarca yasaya uygun yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar tedbiren adi ortaklığa yönetim kayyumu atanması kararında yasaya ve usule aykırılık bulunmamaktadır” denilerek, itirazı reddetti.



TOKİ nedeniyle kamu yararı var



Toplu Konut İdaresi’nin projeye dahil olması nedeniyle Ali Sami Yen projesinin kamuya mal olmuş bir proje olduğunu ve ortakların menfaati için bu kararın alındığını ifade eden Hasan İşgüzar, “Bu şekilde kanuna uygun bir yönetim oluşturuluyor. Eğer ortaklık bir araya gelip, kanuna uygun bir yönetim belirlerse, kayyum düşecek. Atanan kayyum, olağan rutin işleri yapacak. Proje için büyük kararlar almak gibi bir yetkisi bulunmuyor. Alım satım yapamazlar. TOKİ’ye de durumu bildirdik ve duruşmaya da davet ettik” diye konuştu.

Hakem heyetinin 30 Mayıs tarihli toplantısında kayyuma İstanbul Barosu avukatlarından Halil İbrahim Koca ve yeminli mali müşavir Şaban Baybora atanmıştı. Ancak Şaban Baybora’nın sağlık sorunları nedeniyle kayyumluğu yerine getiremeyeceği belirlenirken, yerine yeminli mali müşavir Nihat İncekara atandı.



Anlaşmazlık lansmana kadar dayanıyor



TOKİ hasılat paylaşımı modeliyle ihale ettiği ve Aşçıoğlu İnşaat’ın kazandığı araziye daha sonra Torunlar GYO ve Kapıcıoğlu da ortak oldu. Torunlar GYO’nun yüzde 65, Aşçıoğlu’nun yüzde 35 ve Kapıcıoğlu’nun yüzde 5 payının olduğu bir ortaklık kuruldu. Projenin 1 Nisan 2011'de yapılan tanıtım toplantısına Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu’nun katılmaması, ortaklar arasında bir anlaşmazlık olduğunu ortaya çıkarmış ancak taraflar bunu doğrulamamıştı.

2012 Mart ayına gelindiğinde ise Aşçıoğlu İnşaat, muhasebe kayıtlarında oynama yapıldığı ve alınan kararlardan kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, hakem atanmasını talep etmiş ve Torunlar GYO ve Kapıcıoğlu İnşaat’tan davacı olmuştu. Davalılar ise iddiaların asılsız olduğunu savunarak, davanın reddini istemişti. Mahkeme de 3 kişilik hakem heyetini, anlaşmazlıkların çözümü için görevlendirmişti.