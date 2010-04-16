Ali Sami Yen arazisine 416.5 milyon lira

T24 - Ali Sami Yen Stadı'nın arazisinin satışına ilişkin ihaleyi 416 milyon 500 bin lirayla Nurol-Aşçıoğlu grubu kazandı.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ), daha önce Seyrantepe Spor Kompleksi projesi ile birlikte değerlendirdiği Ali Sami Yen Stadı'nın arazisini, Seyrantepe'de yaşanan gelişmelerden sonra tek başına ihaleye çıkardı.



Ali Sami Yen Stadı'nın arazisinin satışına ilişkin ihaleye Nurol-Aşçıoğlu Ortak Girişim Grubu ve Özyazıcı İnşaat katıldı.



Açık artırmada minimum artırım miktarı 250 bin lira olarak belirlendi. Açık artırmanın başında iki grup da hızlı teklifler sundu ancak bedel 416 milyon 250 bine geldiğinde Nurol-Aşçıoğlu Ortak Girişim Grubu mola aldı.



Nurol-Aşçıoğlu aradan sonra 416 milyon 500 bin lira teklif edince, bu kez Özyazıcı İnşaat mola aldı. Özyazıcı mola sonrasında artırım yapmadı ve ihaleyi 416 milyon 500 bin lirayla Nurol-Aşçıoğlu grubu kazandı.



İstanbul-Şişli'de bulunan 34 bin 640,43 metre kare yüzölçümlü, 1199 ada 384 parsel numaralı Ali Sami Yen Stadyumu arsası, 407 milyon 25 bin lira peşin muhammen bedel üzerinden satılıyor.





Aşçıoğlu: TOKİ Başkanı yüksek fiyattan çıktı



Ali Sami Yen Stadı arazisini 416 milyon dolara satın alan Aşcıoğlu-Nurol konsorsiyumundan Aşcıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Bakanı Yaşar Aşçıoğlu, muammen bedelin yüksek olduğunu ancak Ali Sami Yen Stadı arazisinin bölgenin 'yüzük taşı' olduğunu söyledi.



CNBC-e’nin sorularını yanıtlayan Aşcıoğlu daha önce Likör Fabrikası'nı aldıklarını hatırlatarak TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’a da üstü kapalı sitemde bulundu. Aşçıoğlu; "Likör fabrikasını biz almıştık. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar akıllı ve başarılı bir bürokrat. Bizim bu ihaleye gireceğimizi bildiği için kendince akılcı bir yönetim göstererek muhammen bedeli 400 milyonun üzerine çıkardı. Daha önce arazinin ekspertiz değeri 250 milyon TL olarak belirlenmişti" dedi.





Ben Mecidiyeköy çocuğuyum



Aşçıoğlu her şeye rağmen kendileri için önemli olanın İstanbul’a bir eser kazandırmak olduğunu belirterek "Ben Mecidiyeköy çoçuğuyum, doğma büyüme oralıyım. Ali Sami Yen arazisi de bölgenin yüzük taşı; kâr ikinci planda. Önemli olan İstanbul’a, Türkiye’ye bir eser kazandırabilmek" diye konuştu.





Taraftarlar koltukları alabilecek mi?



Yaşar Aşçıoğlu araziyi Likör Fabrikası arazisi ile birleştirip İstanbul’u rahatlatacak değer katacak bir proje istediklerini de sözlerine ekledi. Yaşar Aşçıoğlu, yıkılan Ali Sami Yen Stadı’nın parçalarının taraftarlara, koleksiyonerlere satışının ise protokol gereği Galatasaray Kulübü tarafından yapılacağını söyledi. Yaşar Aşçıoğlu ödemenin nasıl yapılacağı konusunun ise ortakları Nurol ile yapacakları toplantı sonrası belli olacağını söyledi.



Nurol-Aşçıoğlu, Ali Sami Yen Stadı arazisine rezidans ve alışveriş merkezi yapacak.





Likör fabrikası arazisi'ni de almıştı



Ali Sami Yen Stadı'nın yanındaki eski likör fabrikası arazisinin ihalesini de 307 milyon 500 bin TL ile idareye en yüksek teklifi Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi vermişti.





İhale bedeli KDV'den muaf



Açık artırma sonucunda Ali Sami Yen arazisine en yüksek teklifi veren Nurol-Aşçıoğlu, taşınmazı vadeli almak isterse yüzde 20'si peşin 48 ay vade ile ödeme yapabilecek. Arsa satışı, yüzde 18 KDV'den muaf olacak.





Seyrantepe'de sorun çıkınca arazi ayrı satışa çıktı



TOKİ, daha önce, Ali Sami Yen Stadı'nın arsasını Seyrantepe Projesi kapsamında ihale etmişti. İhale kapsamında, ihaleyi alan firma Seyrantepe'yi yapacak, buna karşılık Ali Sami Yen arazisi üzerinde de istediği rant projesini uygulayacaktı. Ancak, Seyrantepe Spor Kompleksi'nin inşaatında yaşanan sorunlar nedeniyle, Ali Sami Yen Stadı arazisi bu projeden ayrıldı ve arazinin ayrıca değerlendirilmesine karar verildi.







