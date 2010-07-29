-ALİ SAMİ YEN ANILDI İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - Galatasaray Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve sporcularından Ali Sami Yen, ölümünün 59. yılında anıldı. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Helvacı, Yalçın Orhon, Emir Sarıgül, kulüp genel sekreteri Selçuk İren, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile taraftarlar katıldı. Adnan Polat, törende yaptığı konuşmada, Ali Sami Yen'i asla unutmayacaklarını belirterek, ''Ali Sami Yen'i hep hatırlayacağız. Ortaya koymuş olduğu eseri en iyi şekilde muhafaza edip en üst düzeyde geliştirmek için de var gücümüzle çalışacağız. Değerli kurucumuzu da her zaman saygıyla anacağız'' dedi. Başkan Polat, transfer çalışmaları ve yönetim kurulu üyesi Haldun Üstünel'in istifasıyla ilgili soruları cevaplamadı.