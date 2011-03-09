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Spor

ALİ SAMİ YEN 75 GÜNDE YIKILACAK  ALİAĞA (A.A)

09 Mart 2011 12:34

-ALİ SAMİ YEN 75 GÜNDE YIKILACAK  ALİAĞA (A.A) - 09.03.2011 - Galatasaraay'ın 47 yıllık stadı Ali Sami Yen'in, İzmir Aliağa'da geri dönüşüm konusunda faaliyet gösteren Özdenizcilik AŞ tarafından 75 gün sürecek bir çalışmayla yıkılacağı bildirildi.  Özdenizcilik AŞ Genel Koordinatörü Serkan Acar, Torunlar-Aşçıoğlu-Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı'na ait Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım işini üstlendiklerini belirtti.  Yıkım işlemin, belediyeden ruhsat alınmasının hemen ardından başlanacağını ifade eden Acar, ''Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı projesi 75 gün süre zarfında gerçekleştirilecektir. Yıkım işi neticesinde yaklaşık 30 bin metreküp moloz ve 4 bin hurda çıkacağı öngörülmektedir'' dedi. -MABEDE ''YEŞİL YIKIM''-  Acar, büyük binaların sökümü ve yıkımı konusunda uzmanlaşmış bir firma olarak, bu işlemlerin tümünü çevrenin korunması, atıkların geri dönüşümü ve bertarafı konusunda uluslararası mevzuata uygun, çevre ve insan sağlığını gözeterek yerine getirdiklerini ifade etti.  Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı için de ilgili mevzuata uygun olarak atık yönetim planı oluşturdukları gibi yapının taşıdığı manevi değeri de dikkate alarak yapılacak işe ayrıca önem verdiklerini dile getiren Acar, şunları söyledi:  ''Ali Sami Yen Stadı, sadece bir yapı değil, yüksek manevi değerleri de ihtiva eden, tabiri caizse bir mabet konumundadır. Dolayısıyla, bu statta yapılan her faaliyet gibi bu yıkım projesinin de adına ve ruhuna yakışır şekilde gerçekleştirilmesi, bizim için toplumsal bir görev ve sorumluluktur. Bu sebeple bu yıkım projesi kapsamında yapacağımız faaliyetleri, çevre ve insan sağlığına bir kat daha önem vererek gerçekleştireceğiz.'' 

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