Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor, şehri en iyi tanıtacak araç" (Yeniden)

\"Eto\'o 39 yaşına kadar futbol oynamak istiyor\"



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbol takımlarının bağlı olduğu kentin tanıtımına çok önemli katkı sağladığını belirtti. Öztürk, Antalya\'nın turizm sektöründeki bazı pazarlarda çok iyi tanıtılması ve bilinirliğinin dünya geneline yayılması için Antalyaspor\'un en güzel araç olduğunu söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği\'nin (AKTOB) Ekim ayı olağan toplantısına Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk konuk oldu. Toplantının açılışında konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl dünyada turizm sektöründe yüzde 6 büyüme yaşandığını anlattı. ABD\'de ve Meksika\'daki doğa olaylarının turizme olumsuz etkisine rağmen dünya genelinde turizm sektöründe artış yaşandığına dikkati çeken Yağcı, \"Almanya seçimleri çok önemli. Dünya da bunu konuşuyor. Sadece bizim için önemli değil. Seçimlerin ne olacağı konuşuluyor\" diye konuştu.

Akdeniz bölgesindeki ülkelerin Ocak- Ağustos ayları turizm verilerine göre Fransa\'ya 60 milyon, Türkiye\'ye 22 milyon turist geldiğini aktaran Yağcı, Türkiye\'nin turizmdeki rakibi olarak gösterilen İspanya gibi farklı destinasyonlar yaratılması gerektiğini vurguladı.

\'İLERİYE UMUTLA BAKMAMIZ LAZIM\'

Kötü olayların yaşandığı 2016\'nın ardından turizmin kısa sürede toparlanmasının önemini vurgulayan Yağcı, \"İleriye umutla bakmamız lazım. Önümüzdeki yıldan sonra fiyatları da 2014 seviyesine çıkarmamız lazım ki kaliteli hizmeti sürdürebilelim\" diye konuştu. Antalya\'ya 12 milyon ziyaretçinin geldiğinden bahseden Yağcı, Manchester United, Arsenal gibi futbolda şehirle bütünleşip tanıtıma katkı yaratılmasının önemine değindi. Yağcı, futbol turizmi ile şehri entegresi halinde ederek, tanıtım ve ekonomik katkı yaratılacağını vurguladı.

ÖZTÜRK: ANTALYASPOR ŞEHRİ EN AZ BÜTÇEYLE EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAK ARAÇ

Antalyaspor Başkanı Öztürk de toplantıya hem turizmci hem de Antalyaspor Başkanı olarak katıldığını anlattı. Antalya\'daki mevsim ve iklimin futbola uygun olmasından bahseden Öztürk, Avrupa\'da örneği zor görülen çok iyi futbol tesislerinin Antalya\'da yer aldığını aktardı. Pazarlama ve doğru tanıtım açısından Antalya\'da sıkıntılar yaşandığını dile getiren Öztürk, Antalyaspor\'un şehri en az bütçeyle en iyi şekilde tanıtacak araç olduğunu vurguladı.

BARCELONA ÖRNEĞİ

Barcelona, Rubin Kazan, Shaktar Donetsk futbol takımlarının örneğini veren Öztürk, bu futbol takımlarının bağlı olduğu kentin tanıtımına çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Antalya\'nın dünyada bilinen bir şehir olduğuna dikkati çeken Öztürk, Antalya\'nın turizm sektöründeki bazı pazarlarda çok iyi tanıtılması ve bilinirliğinin dünya geneline yayılması için Antalyaspor\'un en güzel araç olduğunu dile getirdi.

\'SEMT TAKIMLARI\'

Samir Nasri\'nin imza töreninin şehir merkezinde Yivli Minare\'nin önünde gerçekleştirildiğini anımsatan Öztürk, bu törenle çok olumlu reaksiyonlar aldıklarını söyledi. Türkiye\'de başarısının en fazla desteklenmesi gereken kulübün Antalyaspor olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

\"Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, bunlar semt takımları. Tabi ki başarıları, tarihleri, kitleleri çok büyük ama şu anda bilinirliği, başarısı daha üst düzey olursa bunun geri dönüşü en büyük olacak şehir Antalyaspor. Trabzonspor örneği var. Anadolu\'dan çıkmış başarı örneği. Devletin bu dönemde de daha önce de çok büyük destekleri olan kulüp. Şu anki ve geçmiş zamanki oyuncu kalibresine bakıldığında, borç seviyesi ve yatırımlarına bakıldığında gerçekten iyi yatırım almış bir kulüp. Şu anda Trabzonspor\'un mu başarısı Türkiye için daha iyi olur, Antalyaspor\'un mu? Bence Antalyaspor\'un daha önemli. Bu turizme katkısından, yapabileceklerimizden dolayı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın, bu bir araçtır. Antalya şehrini bütünleştirebilmek ve doğru şekilde tanıtmak için Antalyaspor bir araç.\"

Antalyaspor\'un devlet tarafından, doğru kişiler, turizmciler, iş adamları ve kentte yaşayanlar tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, kentte yaşayanların ikinci kulüp olarak Antalyaspor\'u destekleyen düşünce yapısının değişmesinin Antalya\'ya faydası olacağına değindi.

\'ETO\'O 39 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR\'

Başkan Öztürk, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı. Öztürk, \"Antalyaspor\'un bu sezon UEFA Kupası\'na katılma hedefi var mı?\" sorusuna, \"Geçen sene ucundan kaçırdık, 5\'incilikle. Avrupa\'ya gidebilecek kulüptü. Bu sene içerisinde amacımız Antalyaspor\'u Avrupa\'ya götürebilmek. Hem kentimizi tanıtalım hem de başarı için doğru altyapı yapalım\" diye cevap verdi. Öztürk, \"Eto\'o\'nun jübile maçını Antalya\'da gerçekleştirme ve Inter, Barcelona gibi önemli takımları davet etme projeniz var mı?\" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

\"Bizden bağımsız olan kısım var. O da Eto\'o\'nun jübile planları. Hiç futbolu bırakacağa benzemiyor. Şu anda kendi hedeflerini söylediğinde, 39 yaşına kadar futbol oynamak istiyor. Bir senesi daha var. Biz de Antalya\'nın tanıtımında daha fazla kullanabiliriz kendisini. Jübile öncesindeki kısım çok önemli. Onları kulüp içerisinde oynarken kullanabilmek önemli. Mesela Eto\'o, FIFA\'nın ödül törenine katıldı. Bu bile Antalya\'nın tanıtımıdır. Orada Ronaldo\'ya ödül veren Antalyaspor\'un futbolcusu.\"

\'TÜRKİYE\'NİN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU ANTALYASPOR\'DA\'

Öztürk, turistin maça gelebilmesi için passolig sisteminin esnetilmesi gerektiğini dile getirdi. Samir Nasri\'nin transfer ücreti ve geliri hakkında yapılan haberleri eleştiren Öztürk, \"Şu anda Türkiye\'nin en değerli futbolcusu Antalyaspor\'da. Bir satma ihtimali olduğunda en kolay elinizden çıkarabileceğiniz futbolcu\" dedi.

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