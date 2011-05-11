Ali Sabancı'dan Kanalİstanbul projesi teklifi!

T24 - Pegasus'un patronu Ali Sabancı, çılgın proje Kanalİstanbul'da yer almak istediklerini söyledi.

'Kanal İstanbul' projesinden çıkacak hafriyatla Karadeniz'de oluşturulacak adada inşa edilmesi planlanan havalimanına Pegasus talip oldu.

Üs seçtikleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, kendileri sayesinde canlandığını öne süren Pegasus'un patronu Ali Sabancı, "İzin verirlerse Sabiha Gökçen'de yaptığımız gibi bu havalimanını da uçuşlarımızla ayağa kaldırırız. Bu havalimanı bölgeye canlılık getirir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesi 'Kanal İstanbul', Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'yı heyecanlandırdı. Sabancı, projenin yapımında çıkacak hafriyatla inşa edilecek havalimanını, düzenleyecekleri uçuşlarla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı gibi ayağa kaldırabileceklerini söyledi.

Sabancı, 'Kanal İstanbul'un projesi yapımı sırasında çıkacak hafriyatla Karadeniz'de yapılacak adada inşa edilmesi planlanan yıllık 60 milyon kapasiteli havalimanının bölgeye büyük canlılık getireceğini anlattı.



Halka arz durdu

Ali Sabancı, halka arzı, petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle ertelediklerini söyledi. Uçak yakıtındaki artışın havayollarının en önemli sorunu haline geldiğine dikkat çeken Sabancı, bu konuda kendilerinin ciddi tasarruf tedbirleri uyguladıklarını ve pozitif sonuç aldıklarını bildirdi. Sabancı, halka arzın ertelenmesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruyu yaptıklarını ifade etti.

Sabancı'nın verdiği bilgiye göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Aralık 2010'da gerçekleştirdiği '2011 havacılık sektör hedeflerini' düşürerek revize etti. 2011'de sektör için 9,1 milyar dolarlık sektör büyüklüğü öngören kuruluş, artan petrol fiyatları ve belirsizlik nedeniyle bu rakamı 8,6 milyar dolara indirdi.

İstatistikler, net kâr beklentilerinde yüzde 46'lık gerilemeye denk düşüyor. Buna rağmen özellikle Pegasus'un bulunduğu pazarda, yolcu taleplerinde artış yaşanıyor. Ali Sabancı, Pegasus'un da bağlı bulunduğu Esas Holding'in, Almanya'nın ikinci, Avrupa'nın beşinci büyük havayolu şirketi Airberlin'in yüzde 16,48 hissesini satın alarak en büyük hissedarı olduğunu hatırlattı. Flypgs.com ve airberlin.com web sitelerinin birbirine bağlanarak, her iki havayolunun da uçuşlarının birbirinde görüntülendiğini anlatan Sabancı, böylece Pegasus misafirlerinin uçuş ağının Meksika'dan Uzakdoğu'ya, Küba'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanına yayıldığını söyledi.

Sabancı, Pegasus ve Airberlin Codeshare (ortak uçuş) Entegrasyon Projesi'nin, 2011'in ikinci çeyreğinin sonunda devreye gireceğini dile getirerek, ortak uçuşların ilk aşamada Almanya-Türkiye arasında geçerli olacağına dikkat çekti.



Kanal İstanbul, beni heyecanlandırıyor

Başbakan Erdoğan'ın 27 Nisan'da açıkladığı 'Kanal İstanbul'u, 'cesur bir proje' olarak değerlendiren Ali Sabancı, bu gibi projelerin ilk açıklandığında tepki aldığını ancak daha sonra gerçekleşme aşamasında projeye desteğin artış gösterdiğini bildirdi. Kanal İstanbul'un, parti projesi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çeken Sabancı, "Bu, bir Türkiye Projesi. Açıkçası beni heyecanlandırdı." dedi.



Sabiha Gökçen'de neler yapılmalı?

Sabiha Gökçen'in kısa sürede rüşdünü ispat ettiğini belirten Ali Sabancı, daha ileriye gitmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Toplu taşımanın geliştirilmesi, Kurtköy otoyol gişelerinin kaldırılması, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yaklaşma Kontrolü'nün birbirinden ayrılması, Low Visibility Prosedür'ün hazırlanarak AIP'de yayınlanması, mevcut pistin geliştirilerek Kategori III'e çıkarılması, paralel pist yapılması, park pozisyonlarının artırılması, transit kolaylıkları sağlanması ve misafir servis hizmetleri ücret tarifesinin indirilmesi."



Bilal Ekşi'ye adil rekabet mesajı

Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne genel müdür olarak atanan Bilal Ekşi'nin havacılık sektörünün deneyimli isimlerinden, kendini ispatlamış, başarılı, ilkeli ve disiplinli bir yönetici olduğunu anlattı. Kendisinin sektörün tüm oyuncularına eşit mesafede olacağına ve SHGM'nin tüketici menfaatlerini önde tutarak sektördeki rekabetin gelişmesi için çalışacağına inandıklarını söyledi.