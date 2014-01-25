Ali Sabancı TÜSİAD'dan ne zaman ayrıldı?

Kuvvetler ayrılığı, internette yeni kısıtlamalar öngören yasa teklifi ve yeni HSYK arayışlarına eleştirileri üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yönetimine büyük bir tepki gösterdiği TÜSİAD'dan ayrılanlar arasında Ali Sabancı ve ablası Emine Kamışlı'nın da bulunduğu haberi ilgi yarattı. Ancak TÜSİAD kaynakları, T24'e bu ayrılığın yeni değil, bir yıl kadar önce gerçekleştiğini söylediler.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ablası Emine Kamışlı'nın üyelikten ayrıldıkları haberi, hükümetin tepki gösterdiği TÜSİAD'dan kopuşlar mı olduğu sosurusunu gündeme getirdi. Ancak TÜSİAD, kaynakları söz konusu ayrılığın son tartışmalarla ilgisi bulunmadığını ve yaklaşık bir yıl önce yaşandığını söylediler.

TÜSİAD'ın 23 Ocak Perşembe günü toplanan 44. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirilen eleştiriler üzerine Başbakan Erdoğan "ihanet" suçlamasında bulunmuştu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Sabancı soyadlı iki yönetim kurulu üyesinin yerine TÜSİAD'a Esas Holding'den üye olan isim Kazım Köseoğlu oldu. Köseoğlu Şevket Sabancı'nın en büyük torunu, Sadıka Sabancı'nın oğlu, Emine Kamışlı ve Ali Sabancı'nın da yeğeni.

TÜSİAD'a üye Koç ve Sabancı soyadlı üyeler sıralamasında Sabancı ailesi hâlâ önde bulunuyor. Koç ailesinden 6 kişinin üye olduğu TÜSİAD'da Sabancı soyadlı 7 üye var.

'Lokantacı olunca ayrıldım'

Yıllık aidatların yaklaşık yüzde 10'luk artışla 28 bin liraya çıkarıldığı TÜSİAD'da ayrılan isimler arasında Sait Akarlılar, Alphan Manas, Metin Ar da bulunuyor. Metin Ar TÜSİAD'dan ayrılma gerekçesini "Bundan önce yatırım bankacısıydım. TÜSİAD o açıdan benim işime yarıyordu. Ancak artık lokantacı oldum. O yüzden üyelikten ayrıldım, başkalarına yer açtım" diyerek açıkladı. Ar Doğuş Holding bünyesinde restoran yatırımları yapan Dream Restaurants Group'un Başkanlığını yapıyor.

TÜSİAD'a bu yıl ilk kez giren isimler de var. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın 4 oğlunun en büyüğü Mahmut Can Çalık artık TÜSİAD üyesi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kızı Pelin Akın da yeni üye olan isimler arasında yer alıyor. Markafoni'den Sina Afra ve Tolga Tatari, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da 2013 yılında kulübe giren isimler arasında.

TÜSİAD'ın 2013 faaliyet raporunda üye sayısı 597 görünüyor. TÜSİAD bütçesi 2013 334 bin lira açık verdi. Zararın kurdan kaynaklandığı belirtildi. Genel Kurul Divan Başkanı Hüsnü Özyeğin genel kurulda üyelere bütçe için takılarak "Kazancınız TL. Giderleriniz içinde farklı kurlar var. Bunu azaltmanız gerekiyor. Yaptığınız uçuşları yüzde 20 azaltırsanız bir sonraki yıl açık vermezsiniz" önerisinde bulundu.