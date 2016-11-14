Ali Sabancı: Trump'ın nasıl davranacağını kestirememek beni endişelendiriyor

İstanbul'un 2018’de ev sahipliği yapacağı Global Girişimcilik Kongresi'nin hazırlıklarına başlayan komitenin başındaki isim iş adamı Ali Sabancı, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump konusunda endişeli olduğunu belirtti. Sabancı, "Ben asıl kontrol edemediğim şeylerden ürküyorum. Mesela ben bugün Donald Trump'ın nasıl davranacağını kestiremiyorum. İşte bu belirsizlik beni endişelendirir siyasette" dedi.

Ali Sabancı'nın Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e verdiği söyleşi şöyle:

– Nedir Global Girişimcilik Kongresi?

Her sene mart ayında farklı bir ülkede düzenlenen ve "Girişimciliğin Davosu" olarak adlandırılabilecek bir girişimcilik ekosistem önderleri buluşması bu kongre. Büyük bir olay yani, bizi çok heyecanlandıran bir olay… 10 binin üzerinde katılımcıyla, 3 gün boyunca sadece girişimcilik konuşacağız, fikirleri paylaşacağız, yepyeni ağlar geliştireceğiz.

"8 ay önce yola çıktık"

– Nasıl geldi bu kongre bize?

Biz aslında 8 ay önce yola çıktık. Daha önceki yıllarda sırasıyla Kansas City, Şangay, Liverpool, Rio, Moskova, Milan ve Medellin'de düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi, önümüzdeki yıl da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da gerçekleşecek. Biz, 2018 yılı için aday olduk, kazandık.

– Biz dediğiniz kim?

Her biri 10 yıldır girişimciliğin gelişmesi için çalışan 4 kurum. GEC18 İstanbul Organizasyon Komitesi; Endeavor Derneği, Habitat Derneği, TIM ve TOBB'dan oluşuyor. Ben Komite Başkanıyım, Didem Altop Kongre Genel Müdürümüz.

"Heyecanlı bir süreç başlıyor"

– Siz ne bekliyorsunuz bu kongreden?

Asıl büyük hayalimiz, İstanbul'u girişimcilik merkezi haline getirmek. Yeni dünyada, rekabetin de en büyük gücü bu. Türkiye'nin zenginleşmek için girişimcilikten başka çaresi yok. Bu organizasyonu alabilmek için yurtdışında birçok ülke ile yarışa girdik. 2018 Mart'a kadar heyecanlı bir süreç bizi bekliyor, bu girişimcilik dünyasının en büyük organizasyonu olacak.

– Türkiye'de belirsizlik var…

Var ama, dünyada en stabil coğrafya hangisi şu anda? Yapmamız gereken göreceli olarak bunlardan daha iyi olmak. İşimizi en iyi şekilde yapmak…

"Trump'ın nasıl davranacağını kestiremiyorum endişeliyim"

– Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en hacimli girişimcilik etkinliği bu mu?

Evet, bu olacak. 2 buçuk milyon dolarlık bir bütçe koyuyoruz ortaya. 10 bin katılımcı bekliyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ilk Uluslararası Girişimcilik Buluşması olacak. Katılımcıların 4'te birini dünya ülkelerinden bekliyoruz. Komitedeki ortaklarımızdan biri de Kauffman Vakfı.

– Kim yani Kauffman Vakfı?

Dünyanın en büyük Girişimcilik Odaklı Sivil Toplum Kuruluşu. Amacını "topluma katkı sağlayan, ekonomik bağımsızlığını kazanmış bireyler yetiştirmek" olarak açıklıyor. 1960'ların ortasında kurulmuş bu vakıf. Ekonomik büyüme ve kalkınma için özellikle eğitim, inovasyon ve girişimcilik alanlarını bir araya getiren programlar düzenliyor. Global Girişimcilik Kongresi'ne yıllardır destek veriyor. İstanbul'da da bizimle olacak.

– Girişimcilik neden bu kadar önemli?

Türkiye'nin kalkınmadaki en büyük gücü çünkü. Fakat güçlerimizi birleştirmeden olmaz, çok sevdiğim bir söz var "Hızlı gitmek istiyorsan tek git, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git." Hepimiz aynı müzikle dans ediyoruz… Bu kongrelerle asıl kamu politikalarını etkilemek istiyoruz, girişimci destekli bir yatırım ortamı kurmalıyız.

– Bu kongreyi aldınız, siyasi krizlerden korkmuyor musunuz? Erken seçim, Başkanlık dayatması…

Bütün bunlar demokrasinin içinde olan şeyler. Herkesin bir oyu var, yaşanacaksa da yaşanacak. Ben asıl kontrol edemediğim şeylerden ürküyorum. Mesela ben bugün Donald Trump'ın nasıl davranacağını kestiremiyorum. İşte bu belirsizlik beni endişelendirir siyasette.