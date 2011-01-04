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Ekonomi

ALİ SABANCI MALEV'İN PEŞİNDE BUDAPEŞTE (A.A)

04 Ocak 2011 14:33

-ALİ SABANCI MALEV'İN PEŞİNDE BUDAPEŞTE (A.A) - 04.01.2011 - Macaristan'ın önemli ekonomi gazetelerinin başında gelen Napi Gazdasag, Türk Esas Holding'in Macar Hava Yolları (Malev) almak için ön görüşmelere başladığını yazdı. Macar gazetesi, Esas Holding'in Türkiye'nin en büyük ucuz hava yollarından Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olduğunu, Türk holdingin Malev'in hisselerini almak için harekete geçtiğini belirtti. Napi Gazdasag, Ali Sabancı'nın sahibi olduğu Esas Holding'in Malev'in yüzde 5'lik hissesini elinde tutan Rus Vnyesekonombank'dan alınmasını beklediğini, Macar devletinin Rusların elinde bulunan bu hisseleri aldıktan sonra Türk şirketi ile toplantılara başlayacağını kaydetti.

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