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Ali Rıza Demircan: Bikini giyen kadınlar günahkârdır, tövbe etmeliler

İlahiyatçı yazar Demircan, köşesinde Müslüman kadınların bikini giymesinin ve epilasyon yaptırmasının haram olduğunu yazdı

02 Ağustos 2012 15:43

Ali Rıza Demircan

(Takvim, 2 Ağustos 2012)

Bikini giymek haramdır

 

Müslümanlar kadınlar bikini veya mayo ile denize girebilirler mi?

Giremezler. Çünkü kadınlarımız, üreme organı ve yakın çevresi anlamına gelen Ferc'lerini korumakla yükümlü oldukları gibi yüz, eller ve ayaklar dışındaki diğer vücut organlarını da örtmekle yükümlüdürler. (Nur 31) Onlar, kocaları dışında, babaları ve kardeşleri dahil olmak üzere hiçbir ergin erkeğin ve hatta kadının yanında bikinili veya mayolu olarak bulunamazlar. Rabbimizin örtünme emrine inanmakla birlikte vücutların açığa vuran kadınlar günahkâr olurlar. Tövbe ederek kendilerini aklamalıdırlar. Faiz ve zina yanı sıra vücut teşhiri gibi sürekli olarak işlenen haramların İslâmî imanı zayıflatarak yıkıma maruz bırakabileceği de unutulmamalıdır.

Müslüman bir bayan, kadın kuaförüne üreme, koltukaltı ve bacak bölgesi kıllarına yönelik işlem yaptırabilir mi?

Müslüman kadınlar, uyluk dahil üreme bölgesi ve yakın çevresi anlamına gelen Ferc'lerini Rabbimizin Kur'ânî emri gereği korumak; kızları, ve kardeşleri dahil hiç kimseye açmamakla yükümlüdürler. (Nur 31) Bu sebeple bu bölgelerini açarak bir işlem yaptıramazlar. Ancak, kırk gün aşılmaksızın yapılması gereken temizliklerini, hastalık ve yaşlılık gibi her hangi bir sebeple bizzat yapamıyorlarsa, kadın kuaförü yanı sıra bir başka kadına da yaptırabilirler. Erkekler de Ferc'lerini korumakla yükümlü olduklarından yukarıda kadınlara ilişkin olarak açıklanan hükümler, erkekler için de geçerlidir. (Nur 30) Zaruret halleri dışında doktorlar, kuaförler ve çocuklarımız dahil hiçbir Müslüman da bir başkasının üreme bölgesi çevresine bakamaz ve bu bölgede hiç bir şekilde bir işlem yapamaz.

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