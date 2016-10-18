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Spor

Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

Saint Etienne-Gebele maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

18 Ekim 2016 18:11

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 20 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Saint Etienne ile Azerbaycan'ın Gebele takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu karşılaşmasında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint Etienne şehrindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cem Satman yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Alper Ulusoy ve Volkan Bayarslan olacak.

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Ali PalabıyıkSaint EtienneGebeleUEFA Avrupa Ligi

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