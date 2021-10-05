Ali Palabıyık kızağa çekiliyor

Rizespor-Galatasaray maçındaki yönetimiyle eleştirilen FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ve rakip takımın galibiyet golünden önce yapılan faulde hakemi uyarmadığı ileri sürülen VAR odasındaki Abdülkadir Bitigen, MHK tarafından en az dört hafta dinlendirilecek.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Çaykur rizespor-Galatasaray maçının tepki çeken isimleri hakemler oldu. Yanlışlarıyla göze batan isimlerin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından cezalandırılacağı ortaya çıktı.

Maçı belirtilen süreden 2 dakika fazla oynatan ve konuk takımın attığı son dakika golü öncesini süzemeyen Ali Palabıyık ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu tarafından en az dört hafta maç alamayacağı öğrenildi. Kıdemli yardımcı hakem Serkan Olgurcan da pozisyonda kusurlu bulundu. Palabıyık ve Bitigen ile özel olarak görüşen MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın sert uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Son hafta yok

İstanbul'da dün başlayan hakem seminerinde son hafta maçlarının pozisyonlarının gündeme gelmemesi dikkat çekti. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenber'in de katıldığı seminerde, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüler irdelendi. Tatlı; seminerin kapanışında hakemleri zaman geçirmeler, uzatma dakikalarına dikkat edilmesi ve ikinci sarı kartların çok net olması konularında uyardı.

Var'a dikkat

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tatlı ve UEFA eğitimcisi Uilenberg'in Video Asistan Hakemleri ile ilgili eleştirilerde bulunduğu seminerde, VAR'ın doğru anlarda devreye girmediği vurgulandı. Hakem cephesinde ise sürekli yenilenen VAR protokolü sonrası yaşanan kafa karışıklığı dile getirildi.

Analiz ekibi tarafından yapılan sunumda ise, hakemlerin takım oyuncuları hakkında bilgi edinmeleri, problemli futbolcular üzerinde durmaları ve kart uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.