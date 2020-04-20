Ali Palabıyık: Futbolu renklendirme adına taç atışının ayakla kullanılması denenebilir

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, ailesinin maçlarını takip ettiğini ancak izlemek için stada gelmelerini istemediğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Ali Palabıyık, taç atışlarının ayakla kullanılması durumunda futbolun daha renklenebileceğini söyledi.

"Maçlarda hata yaptığınızı düşündüğünüz zamanlar oluyor mu? Bu tür durumlarda ne yapıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Ali Palabıyık, "Olmaz mı, elbette oluyor. Tıpkı oyuncular, teknik adamlar ve yöneticiler gibi biz de hata yapıyoruz. Bir hakem sahaya en az hata ile müsabakayı tamamlamak için çıkar. Hatalarım sonrasında maçı izlemek, eğitimcilerimiz, hocalarımız ile tartışıp daha doğru yolu bulmak için çaba sarf etmek en rasyonel yol." ifadelerini kullandı.

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