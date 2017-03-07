Ali Palabıyık daha önce de Fatih Terim'i tribüne göndermişti

Antalyaspor maçının orta hakemi Ali Palabıyık'ın tribüne gönderdiği ilk Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor değil. 6 Nisan 2013'te Cimbom'un Mersin ile oynadığı maçın 44. dakikasında tartıştığı Fatih Terim'i orta hakem Süleyman Abay'a şikâyet eden Palabıyık, Terim'in tribüne yollanmasına neden olmuştu.

Dün de 4. hakem Hakan Ceylan'ın uyarısıyla orta hakem Ali Palabıyık Igor Tudor'u oyundan attı. 33. dakikada Antalyaspor lehine çalınan faulde çileden çıkan Hırvat çalıştırıcı sağlık çantasını tekmeledi. 4. hakeme Josue'nin, Serdar'a değil topa müdahale ettiğini söyleyip itirazlarını sürdürünce kendini tribünde buldu.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ayhan Akman maçtan sonra, "Geri dönüş ve 3 puan güzel" derken, Tudor'un atılmasını şu sözlerle eleştirdi: "Hocamız oyun dışı kalmayı hak etmedi. Sağlık çantasına ufak bir dokunuşu oldu. Hakeme karşı değildi. Uyarıyla geçiştirilebilirdi. Bruma'ya gösterilen ikinci sarı kart da çok ağırdı."