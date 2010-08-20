-ALİ ÖRGEN TARANTO'DA YAKALANDI ROMA (A.A) - 20.08.2010 - Türkiye'nin kırmızı bültenle aramakta olduğu Ali Örgen, İtalya'nın güneyindeki Taranto kentinde yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında yakalama emri çıkarılmış olan Örgen'in, İtalyan polisinin terörle mücadele birimi olan Genel Soruşturma ve Özel Harekat Merkez Bürosu'na (UCIGOS) bağlı polislerin interpol ile ortaklaşa düzenledikleri bir operasyonla yakalandığı belirtildi. Örgen'in, Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle yakalandığı açıklandı. Bu durumda Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Örgen hakkında iade talebinde bulunması gerekecek. Örgen'in İtalyan makamlarından alınmış bir oturma izniyle birkaç yıldır Taranto'da ikamet ettiği ve kentte uluslararası ücretli telefon görüşmesi hizmeti sunan bir dükkan işletmekte olduğu belirtildi. UCIGOS yetkilileri, İtalyan polis istihbaratından gelen bilgiler doğrultusunda Örgen'in bir süredir yakın takip altında tutulmakta olduğunu kaydettiler. Örgen'in, İtalya'da Venedik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla PKK'ya karşı 26 Şubat'ta ülke genelinde düzenlenen ve Pisa kenti yakınlarında propaganda faaliyetleri için kullanılan bir eğitim kampının varlığının ortaya çıkarıldığı operasyonda göz altına alınmış 11 zanlıyla da bağlantılı bir kişi olduğu ifade edildi.