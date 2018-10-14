Ali Nesin'den Hilal Cebeci'ye: Allah vergisi güzelim kıç da beş para etmiyor!

Aziz Nesin'in matematik profesörü olan oğlu Ali Nesin, Çav Bella şarkısını yorumlayan Hilal Cebeci’ye tepki gösterdi. Cebeci’nin ‘hadsiz’ olduğunu savunan Nesin, "Allah vergisi güzelim kıç da beş para etmiyor!” dedi.

Popçu Hilal Cebeci’nin "Çav Bella" klibi ve şarkısının uyarlaması büyük tartışma yarattı. Bu tartışmaya bir yorum da ünlü matematikçi Ali Nesin’den geldi.



Nesin, sosyal medya hesabında Hilal Cebeci’nin şarkısını paylaşarak "İnsan haddini bilmeyince o Allah vergisi güzelim kıç da beş para etmiyor!” ifadesini kullandı.

Bağımsız Sinema Merkezi de Hilal Cebeci'nin bu şarkısına "Böyle bir rezillik kabul edilemez. Derhal bu rezilliğe son verin" ifadeleriyle tepki göstermişti.