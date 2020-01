Ali Nesin: Meral Okay’ın kim olduğunu internetten öğrendim

Geçtiğimiz nisan ayında yaşamını yitiren sanatçı Meral Okay’ın Matematik Köyü’ne mirasını bağışladığı sözlü vasiyeti yakınlarınca yerine getirilmedi. Okay'ın yakın arkadaşı Sezen Aksu vasiyetin yerine getirilmesi için 21 Kasım’da Maslak Tim Şov Merkezi’nde geliri Matematik Köyü’ne bağışlanmak üzere bir konser düzenlemeye koyuldu. Matematik Köyü'nün kurucusu Ali Nesin, vefatından önce Meral Okay’ı tanımadığını ancak Okay'ın kim olduğunu internetten araştırarak öğrendiğini söyledi.

Matematik Köyü’nün kurucu Ali Nesin, konser öncesinde A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal programına konuk oldu. Konserden elde edilecek gelirle kütüphanelerini tamamlayacaklarını ve bir felsefe köyü kuracaklarını belirten Nesin, “TÜBİTAK’ın anlamadığını Meral Okay anlamış” dedi. Dershanelerin kaldırılması ile ilgili de yorum yapan Ali Nesin “sistem değişmeden dershaneler kalkmaz” şeklinde konuştu.

'Meral Okay’ın kim olduğunu internetten öğrendim'

Hiç tanışmadık Meral Okay ile, hatta ben kendisinin adını bile duymamıştım, hiç bilmiyordum. Belli ki Matematik Köyü onu etkilemiş. Çok sevindim ve gurur duydum. Vefatından önce sıfır, hiç bir şey bilmiyordum Meral Okay hakkında. Vefatından sonra öğrendim her şeyi. Bir yakınından adı önemli değil, bir hanımefendiden telefon geldi, vasiyetini Matematik Köyü’ne bağışlamış diye haber verdiler. İnternete girdim, kim olduğunu ne yaptığını öğrendim, genç yaşta kaybettiği eşine olan saygısı sevgisi beni çok etkiledi. Pek çok kişinin kendisini sevdiğini ve yine sevmeyenin de çok olduğunu gördüm, sevmeyenin olmasına da sevindim, herkesin sevmesi de iyi değil. Demek ki doğru bir insanmış. İnternetten öğrendim, sadece senaryosunu yazdığı diziyi duymuştum, televizyonda çekilen diziyi duymuştum.

‘Konserden geliriyle kütüphane yapacağız, felsefe köyü kuracağız’

Sözlü vasiyetinde köyümüze bağış yaptığını öğrenince yerine getirilmeyeceğini tahmin etmiştim. Konserden elde edecekleri gelirler için yaptığım planlar var, bunları Sezen Hanım’a da sormam lazım. Meral Okay olmasaydı bu planlar gerçekleşemezdi tabi Sezen Hanım da olmasa bu gerçekleşemezdi. Onlardan da izin isteyeceğim. Her şeyden önce kütüphane olsun istiyorum, büyük bir kütüphane olsun diyoruz ve Felsefe köyü kurmak istiyoruz Matematik Köyü’ne komşu. Felsefe Köyü’nü bitirmek istiyoruz.

‘Vasiyetin yerine getirilmesinde Sezen Aksu’ya çok şey borçluyuz’

Sezen Aksu, geçen Ağustos ayında Matematik Köyü’ne geldi, yemek yedik birlikte o zaman söz vermişti bize ve sözünü yerine getirdi. Kendisine herkesin önünde, Nesin Vakfı adına ve gençler adına çok teşekkür ederim.

‘TÜBİTAK’ın anlamadığını meral okay anlamış’

TÜBİTAK’ın anlamadığını da Meral Okay anlamış. Temel bilimler olmadan bir ülke ileri gidemez. Matematik, Felsefe ve Sanat doğrudan bir işe yaramayan üç uğraştır ve insanoğlunun ne kadar gurur duyduğu iş varsa bu alanda yapmıştır, doğrudan bir işe yaramadığı için de en göz ardı edilen alanlar bunlar olmuştur. Biz bu alanlarda birer köy kurarak, gençleri yaratmaya, sorgulamaya özendirmek istiyoruz.

‘Sistem değişmeden dershaneler kalkmaz’

Dünyanın en büyük ekonomisi olma hedefinin gerçekleşmesi için eğitime de yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Nesin, eğitim sistemiyle ilgili son dönemdeki dershanelerin kaldırılması tartışmasını “Sistem değişmediği sürece dershaneler kalkmaz. Böyle bir talep ve arz olduğu sürece demokratik bir ülkede dershanelerin önüne geçilemez. Ancak sistemi değiştirip talebin önüne geçerseniz dershaneleri kaldırabilirsiniz” sözleriyle değerlendirdi.