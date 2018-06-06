Ali Koç'un ekibindeki isimler kim?

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda 3 Haziranda gerçekleşen seçimli genel kurulda sarı-lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç oldu. Koç, 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım 4 bin 644 oyda kaldı. Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy farkı attı.

Ali Koç’un yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor:

Semih Özsoy

Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerledi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Özsoy, evli ve 2 çocuk babası.

Nevres Erol Bilecik

Nevres Erol Bilecik, 26 Kasım 1962'de Antakya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. İş insanı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Mehmet Burhan Karaçam

1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.

1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti.

Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.

Sevil Zeynep Becan

İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen Sevil Zeynep Becan, lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Almanya’daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi’nde Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Üniversite sonrasında ise Almanya’da yöneticilik yaptı.

Koç Holding merkezinde sürdürdüğü görevini müteakiben 1989-1994 yılları arasında sırası ile Pakistan ve Tayvan’da eşinin görevi nedeni ile bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik aktivitelerini yürüttü. Türkiye’ye döndükten sonra Henkel, Mc Donald’s, Metro Grubu, Tesco gibi büyük şirketlerde yönetici olarak çalıştı.

Şaban Erdikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Maliye Müfettişi olarak 6 yıl kamu hizmetinden sonra Arthur Andersen'e vergi müdürü olarak katıldı. 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, 1994 yılında ise Balkan Ülkelerinin sorumluluğunu üstlendi. Erdikler, 2001 yılında Andersen Organi- zasyonu'nun Türkiye Bölümünü bir diğer uluslararası denetim kuruluşu olan Ernst & Young çatısı altında topladı. Ernst & Young Türkiye Organizasyonu'nda da 3 yıla yakın bir süre Türkiye Başkanlığı yaptı. 2004 yılı Ocak ayında bu görevinden ayrılarak Erdikler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’yi kurdu.

Mustafa Tankut Turnaoğlu

Türkiye’de ve yurtdışında kilit görevler üstlenen Tankut Turnaoğlu, 1991’de Eczacıbaşı - Procter & Gamble ortaklığında Marka Müdür Yardımcısı olarak işe başladı. 1995-1998 yılları arasında P&G Türkiye’de Marka Müdürlüğü görevini yürüttü. 1998’de Özbekistan’a Orta Asya Kategori Müdürü olarak atandı. 2000 yılında Kazakistan’da Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinden sorumlu Ülke Müdürü olarak göreve başladı. 2002’de Türkiye’ye atanıp Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi. 2006 yılında Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden sorumlu Kumaş Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü olarak Brüksel’e atandı. Turnaoğlu 2010’dan bu yana Singapur’da Kumaş Bakım Kategorisi Asya ve Avustralya Bölgesi Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Turnaoğlu’nun, Massachusetts Üniversitesi Uluslararası Pazarlama bölümünden de yüksek lisans derecesi bulunmakta. Tankut Turnaoğlu evli ve üç çocuğu var.

Fethi Pekin

Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Fethi Pekin 29 Eylül 1969 yılında İzmir'de doğdu. Pekin, avukatlık görevini yürütüyor.

Metin Şen

Metin Şen, 1970 doğumlu, Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından biri olan Ali Şen'in oğlu olan iş insanı.

Turhan Şahin

Turhan Şahin eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş insanı.

Mustafa Kemal Danabaş

İş insanı olan Mustafa Kemal Danabaş, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.

Acar Sertaç Komşuoğlu

Acar Sertaş Komşuoğlu, sarı-lacivert Derneği Başkanı ve aynı zamanda Enerji Yayın Grubu Başkanlığı'nı yapıyor. Aynı zamanda Enerji Petrol Gaz and Gas & Power Newspaper şirketinde başkanlık yapıyor.

Simla Türker Bayazıt

1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.’de görev yaptı, 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta.

Ömer Okan

Okan Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan’ın oğlu olan Ömer Okan, koyu Fenerbahçeliliği ile biliniyor.

Burak Çağlan Kızılhan

Burak Kızılhan, 1984 doğumlu. Şişli Terakki’de ilkokulu okuyan Burak Kızılhan liseyi Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite'yi ise İngiltere’de elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Burak Kızılhan, bugün AE Arma-Elektropanç’ın İş Geliştirme Müdürü ve Fortune Türkiye’nin hazırladığı “Gelecek Vaat Eden 20 Yönetici” listesinde yer alıyor.