Ali Koç'tan yaralı taraftara ziyaret

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftarı Kulüp Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.

Taraftar Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen\'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Soner Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen\'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen\'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanede önünde bekleyen taraftarlar

-Semih Özsoy ve Ali Koç\'tan detaylar

-Ali Koç doktordan bilgi alması

-Semih Özsoy ve Ali Koç hastaneden ayrılması

-Hastane önünde geniş güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar



18.12.2018 - 02.10 Haber Kodu : 181218008