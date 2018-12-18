T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Koç'tan yaralı taraftara ziyaret

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftarı Kulüp Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ziyar

18 Aralık 2018 12:12

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftarı Kulüp Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. 
Taraftar Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen\'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Soner Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen\'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen\'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hastanede önünde bekleyen taraftarlar
-Semih Özsoy ve Ali Koç\'tan detaylar
-Ali Koç doktordan bilgi alması
-Semih Özsoy ve Ali Koç hastaneden ayrılması
-Hastane önünde geniş güvenlik önlemi
-Genel ve detaylar
 
18.12.2018 - 02.10 Haber Kodu : 181218008

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Kerem BENGİDHA Spor Toto Süper LigFenerbahçeBüyükşehir Belediye ErzurumsporKulüp Başkanı Ali KoçSoner ErgenErgenFenerbahçe KulübüFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali KoçYönetim KuruluYönetim ErgenGÖRÜNTÜ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24