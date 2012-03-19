Ali Koç'tan Ünal, Aysal'a sert yanıt: Bıçak kemiğe dayandı artık

T24 - Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın derbide çıkan olaylarla iligili açıklamasına yanıt verdi. Koç, ''Fenerbahçe yöneticileri olarak, mecbur kalmadıkça, bıçak kemiğe dayanmadıkça açıklama yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkan Ünal AYsal, Şükrü saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde oynanan derbi maçta, Fatih Terim ve Hasan Şaş’ın başının yarılmasına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Fenerbahçe seyircisinin de Galatasaray taraftarının standartına ulaşması gerekir. Yakışsa 'yakıştı' derim, ama yakışmıyor. İlk maçta Türk Telekom Arena'da tükürük bile yoktu. Fenerbahçe yönetiminin, bu konuya kesinlikle el atması lazım. Bir stada korkarak gitmek ne demek? Nerede yaşıyoruz? Kafalar gözler yarılıyor. Kazanmak tek hedef olmamalı. Saygı da lazım. Ülke olarak bunlardan kurtulmamız gerekiyor. İte kaka da olsa yapmalıyız."

Aysal'ın bu sözlerine Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç'tan sert bir karşılık geldi.

Lig TV'de canlı yayına katılan Koç, "Sayın başkanın açıklamalarını samimi bulmuyorum. Biz, çıkan olayları camialara maletmemeye dikkat ederken, bize böyle denmesini kabul edemiyorum, hazmedemiyorum. 2006-2007 sezonunda sulu maçta 19 polis yaralandı Bir polis kör oldu. Maç defalarca durduruldu, ama bir Fenerbahçe yöneticisi hiçbir laf etmedi. Şampiyon olduğumuz basketbol final maçı serisinde Galatasaray taraftarı kupamızı aldırmamak için olaylar çıkardı. Ünal Bey, o dönemde yaşananları durdurmak için sahaya indiğinde taraftarları tarafından yuhalanmıştı. Daha sonra Ünal Aysal, kupayı bize VİP salonunda vermeyi teklif etti, kabul etmedik. Zorbalığa boyun eğmedik. O dönemde dahi, hiç bir Fenerbahçeli yönetici çıkıp açıklama yapmadı. Fenerbahçe yöneticileri olarak, mecbur kalmadıkça, bıçak kemiğe dayanmadıkça açıklama yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ünal Aysal'ın açıklamalarını kabul edilemez ve fırsatçılık olarak görüyorum" diyen Fenerbahçe Asbaşkanı, "Fatih Terim'in başına gelenler için kendisi ve teknik ekibine geçmiş olsun diliyorum. Sayın Ünal Aysal ile Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi başlamadı. Hatırlarsanız 2005-2006 yılında birçok saha dışı olay yaşanmıştır. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlar dünyanın en önemli, en farklı taraftarları" şeklinde konuştu.

Ezeli rakipleri ile sahalarında 2-2 berabere kalmaları konusunda Ali Koç, "Derbi mücadeleri arasında herhalde bu kadar üst üste galip gelinemeyen bir derbi serisi yaşanmamıştır. Eminim Galatasaray taraftarı da, maçı kazanamadığı için üzülmüştür. Galatasaray camiaasının beraberliğe gösterdiği reaksiyon bize gurur veriyor. Ne kadar büyük olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Koç, sarı-lacivertli takımın şampiyonluk şansıyla ilgili soruya ise "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı dün nasılsa, bugün de aynen öyledir. Aylarca TV'lerde linç edilmemize rağmen bu takım dimdik ayakta. Futbolcularımıza güveniyoruz. Kazandığımız veya kaybettiğimiz birşey yok" yanıtını verdi.